Una giornata perfetta. L’anteprima della 40esima edizione del Carnevale Coratino è stata un successo, sotto ogni punto di vista. L’ormai consueta sfilata mattutina, che presenta alla città i gruppi privati in concorso, ha animato le strade del centro cittadino: una carovana festante, coloratissima, un’esplosione di entusiasmo e di allegria che non ha lasciato indifferente il pubblico sparso lungo le vie.



Certamente il meteo clemente, con un sole tutt’altro che invernale, ha dato alla sfilata un tocco quasi inedito, una sorta di inconsueta edizione primaverile che ha reso ancor più belli e vivaci i gruppi mascherati.

Dopo il tradizionale giro nel centro della città, le maschere si sono poi esibite in piazza Cesare Battisti di fronte ad un nutrito pubblico con originali coreografie, anche se alcuni gruppi (gli “Spartani” ad esempio) hanno tenuto nascosti balli e costumi “ufficiali”, che sveleranno domenica prossima.

Dal piccolo sceriffo di soli quattro anni, sino al più anziano dei partecipanti, tutti, ma proprio tutti, si sono lasciati trascinare dalla consueta allegria carnascialesca. Una ventata di gioia per la nostra città, in un momento delicato e non proprio felicissimo. La sfilata di questa mattina ha dimostrato una volta di più che Corato e i coratini hanno bisogno di questa tradizione, che il Carnevale è sempre più insito nel tessuto sociale, nella cultura collettiva della nostra città e che quasi non possiamo più farne a meno.

Prossimo appuntamento domenica 23 febbraio, per la classica sfilata pomeridiana, alla quale parteciperanno anche i gruppi mascherati non in concorso.