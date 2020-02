Museo del Carnevale, domani il taglio del nastro

Domani, domenica 16 febbraio, alle 19, nei locali dell’ex Enel in piazza di Vagno verrà inaugurato il Museo del Carnevale, un percorso che attraversa quattro carnevali pugliesi quali Manfredonia, Corato, Putignano e Gallipoli.



«La mostra - spiegano dalla pro loco - è realizzata attraverso elementi realizzati in cartapesta, fotografie, costumi, videoproiezioni. Il Museo del Carnevale è uno spazio temporale pensato per rafforzare e stimolare le sinergie tra i carnevali pugliesi. Il progetto si sviluppa a medio lungo termine, per cui sono stati selezionati i primi quattro carnevali, ma l’obiettivo è coinvolgere i carnevali pugliesi che abbiano una storia radicata e tracciabile e una forte identità e partecipazione sul territorio di riferimento. Il Museo del Carnevale è uno spazio-tempo per raccontare, sperimentare, sviluppare idee e creare contaminazioni tra i carnevali. Un modo per concretizzare anche in altri periodi dell’anno, il patrimonio immateriale dei carnevali».

Alla inaugurazione interverranno Rocco Lauciello, presidente Unpli Puglia; Gerardo Strippoli, presidente Pro loco Corato; Alberto Iurilli, coordinatore del progetto. Sarà inoltre presente una delegazione della Pro loco di Putignano.

Il museo sarà aperto tutti i giorni dal 16 al 25 febbraio dalle 18 alle 21. Aperture straordinarie mattutine per le scuole che ne faranno richiesta.

Info e prenotazioni ai numeri 080.8728008, 333.8497742, 368.7099065 oppure info@prolococorato.it