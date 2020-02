Carnevale Coratino, il 23 e il 25 febbraio le grandi sfilate. Tutto il programma

41esima edizione del Carnevale Coratino: un anno ricco di celebrazioni con le numerose ricorrenze tra anniversari, temi storici e artistici e temi sull’ambiente. La manifestazione gode del patrocinio del Comune di Corato, dell’Assessore all’Industria Turistica e Culturale – Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali della Regione Puglia, Unpli Puglia, GAL Le città di Castel del Monte.

Confermati i tre corsi mascherati con l’anteprima del Carnevale che vedrà protagonisti i gruppi privati in concorso tra performance di animazione lungo i corsi cittadini e in piazza Cesare Battisti. Le due grandi sfilate tradizionali invece si terranno nei giorni 23 e 25 febbraio con raduno e partenza da via Lama di Grazia per proseguire poi su via Aldo Moro, corsi cittadini e piazza Cesare Battisti per le Performance finali. Cena con delitto ambientata negli anni venti il 21 febbraio presso il Rocket King e spettacolo teatrale il 22 febbraio presso l’auditorium dell’istituto scolastico Cesare Battisti.

La novità dell’edizione 2020 è il Museo Temporaneo del Carnevale: un museo dedicato al carnevale pugliese e alle sue principali caratteristiche, grazie alla collaborazione delle Pro Loco delle località in cui la tradizione del Carnevale è fortemente sentita. Il museo temporaneo vede la partnership delle Pro Loco di alcune località in cui la cultura del carnevale è ben radicata: Manfredonia, Putignano, Gallipoli e ovviamente Corato. L’allestimento del Museo è situato in piazza di Vagno, presso l’edificio in cui una volta vi era la sede Enel ed è promosso dalla “Pro Loco Quadratum”, che ha raccolto gli elementi fotografici, costumi, manufatti in cartapesta, videoproiezioni e informazioni dettagliate.

Si ringrazia la famiglia Falco per aver concesso i locali per l’allestimento del Museo. Il museo sarà inaugurato domenica 16 Febbraio alle ore 19.00 e sarà aperto tutti i giorni dalle 18.00 alle 21.00 (tranne in concomitanza con le sfilate) e domenica 23 Febbraio dalle ore 10.00. Le scuole potranno prenotarsi per visite guidate esclusive in orari mattutini.

Il programma

16 febbraio 2020

Anteprima del Carnevale – Corsi Cittadini e performance gruppi in Piazza Battisti - Dalle ore 09,00 alle 13,30

16-25 febbraio 2020

Museo del Carnevale - (locali ex Enel – Piazza Di Vagno) – tutti i giorni dalle 18,00 alle 21,00 (chiuso in concomitanza delle sfilate del 23 e 25 febbraio)

21 febbraio

“Murder in The City” – Cena con Delitto – Dresscode anni 20 – Presso Rocket King (prenotazioni al 3923980556)

22 febbraio

Rappresentazione Teatrale – “Io…Pinocchio” a cura della Compagnia “Room to Play” - Palestra Scuola “C. Battisti” – ore 18,00

23 febbraio

Visite guidate al centro storico e al museo del carnevale a partire dalle ore 10.00 (su prenotazione)

Sfilata dei gruppi – Corsi cittadini e performance in P.zza C. Battisti

Dalle ore 14,30

25 febbraio

Sfilata dei gruppi – Corsi cittadini e performance in P.zza C. Battisti

Dalle ore 14,30

Concorso fotografico su www.prolococorato.it

Info e prenotazioni visite guidate: 0808728008 – 3338497742 – 3687099065

info@prolococorato.it