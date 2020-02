Coronavirus, il contagio blocca il commercio. Le aziende coratine: «Ora è tutto fermo»

C'è un aspetto, ormai non più silente, che accompagna le notizie sul coronavirus provenienti dalla Cina. La psicosi da contagio rischia di mettere in secondo piano un risvolto concreto e reale, ovvero quello economico che parte dal colosso asiatico (previsto il taglio di un punto di Pil) e si dipana nel resto del mondo. Un aspetto che tocca anche le aziende coratine, sempre più in contatto con la Cina sia per l'import che per l'export.

Kristalina Georgieva, direttrice del Fondo Monetario internazionale, ha dichiarato che sarà possibile valutare gli effetti del coronavirus sull'economia cinese e globale solo nelle prossime settimane. Questo perché bisogna capire quando e in che modo le fabbriche cinesi si rimetteranno in moto dopo le feste per il Capodanno cinese. Il governo ha chiesto precauzionalmente alle aziende di rinviare di una settimana il rientro dalle ferie, fissato inizialmente per lunedì scorso. L'evolversi del virus e del numero dei contagi sarà determinante, così come bisognerà capire quanta forza lavoro sarà disponibile da lunedì prossimo e nei giorni a seguire.

Andrea Vernice si occupa di trading con la Cina da diversi anni ed è tornato da Xiamen, dove vive, settimana scorsa. La regione è sotto controllo, a differenza dello Wuhan che è in quarantena. «Al momento treni e aerei sono ridotti al 50% e le aziende sono chiuse. La ripresa sarà lenta e, per avere un'idea più chiara su cosa accadrà bisognerà aspettare la prossima settimana. Secondo me, se tutto va bene, si riprenderà a lavorare normalmente entro la fine del mese e i danni per l'economia cinese saranno limitati. In caso contrario sarà un problema per tutti perché tutti, in un modo o nell'altro, dipendono dalla Cina».

Andrea teme anche una ripercussione sui rapporti tra la Cina e l'Italia in virtù della chiusura repentina dello spazio aereo italiano per i voli provenienti dagli aeroporti cinesi. «Se il governo cinese dovesse decidere di rivalersi sull'Italia dopo questa scelta, forse avventata, la nostra economia ne soffrirebbe, soprattutto in comparti molto redditizi come quello del turismo e del lusso».

Tra le aziende coratine che Vernice rappresenta in Cina ce n'è anche una di maglieria e intimo che potrebbe risentire negativamente degli effetti del coronavirus. «Per il tessile, in media, l'import dalla Cina è del 50% del totale». Lo conferma Pino Pomo, amministratore di Homewear. «Importiamo di lì circa la metà dei prodotti finiti che vendiamo. L'impatto di un blocco perdurante sarebbe complesso da affrontare».

Un discorso che vale per il tessile come per altri settori come quello tecnologico. «Dovevano riaprire lunedì scorso ma in realtà non ci sono segnali positivi - commenta Luigi De Leonardis, titolare di Connect, azienda nel ramo del commercio elettronico - già in una situazione di normalità, dopo il Capodanno cinese, nelle aziende si presenta la metà dei lavoratori. Figuriamoci con questo allarme sanitario». Anche per De Leonardis le prossime settimane saranno determinanti. «Il rischio è un costo maggiore di trasporti, materie prime e manifattura, quindi del prodotto finale che potrebbe tradursi in svantaggi per il consumatori. Gli effetti li vedremo tra tre mesi»

A essere colpito non è solo il mercato in entrata ma anche quello in uscita. Prendiamo il comparto agroalimentare che si sta affacciando con sempre maggior successo sul mercato cinese. Granoro ha aumentato il numero delle vendite di pasta nella Repubblica Popolare spostandone circa 500 tonnellate alla settimana. «È bene essere cauti e valutare gli effetti del coronavirus sull'economia a fine mese - spiega il dottor Marco Minervini che per il pastificio si occupa delle vendite all'estero - è prevista una contrazione dei consumi ma la portata del fenomeno non è ancora chiaro. Con supermercati e negozi deserti, confidiamo molto sulle vendite on-line che rappresentano una buona fetta della scelta dei cinesi».

Giuseppe Maldera dell'omonimo caseificio ha creato da poco un canale con il grande paese asiatico. «Fortunatamente non parliamo di grandissimi volumi. Il nostro fatturato è frazionato in tanti Paesi diversi. Certo è che i rapporti commerciali con la Cina al momento sono bloccati, a differenza di quelli con i paesi limitrofi come Hong Kong e Giappone».

Vince l'attesa, ma il timore resta.