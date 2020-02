Alla Sacra Famiglia "Senza sbarre", il progetto per una vita dopo il carcere

In città si torna a parlare di "Senza sbarre", il progetto diocesano andriese creato e attuato dall'associazione "Amici di San Vittore Onlus". Domani (7 febbraio) alle 20 sarà presentato nel salone parrocchiale della Sacra Famiglia, nell’ambito della festa parrocchiale della Madonna di Lourdes dal titolo “L’amore ci fa prossimi”.

L'iniziativa mira ad attuare l'esecuzione della misura alternativa al carcere, prevista dalla legge, e ha come obbiettivo la creazione di una realtà di accoglienza residenziale e semi-residenziale nell'agro di Andria, rivolta a persone in stato di detenzione e/o sottoposte a provvedimento di custodia attenuata; il progetto è pensato per ex detenuti e/o persone il cui percorso carcerario, oltre ad avergli segnato la vita per sempre, gli ha precluso ogni possibilità di rientro e di integrazione sociale.

A raccontare il progetto ci sarà don Riccardo Agresti, parroco della chiesa di San Luigi a Castel del Monte. Al suo fianco ci saranno Giannicola Sinisi, vice procuratore generale presso la Corte di Appello di Bari, e don Vincenzo Giannelli. A moderare la serata sarà il giornalista Franco Tempesta.