La Pro Loco Quadratum alla Borsa Internazionale del Turismo 2020

Sarà presentata domenica 9 febbraio, alla Borsa Internazionale del Turismo di Rho-Milano, la rivista “Puglia tutto l’anno” ideata e realizzata dalle Pro Loco Unpli di Puglia in cui sono elencate tutte le iniziative del 2020 organizzate dalle Pro Loco pugliesi. Alla presentazione, che si svolgerà nel padiglione di Puglia Promozione, prenderanno parte Rocco Lauciello, presidente Unpli Puglia, Pietro Guerra, consigliere nazionale Unpli, Angelo Lazzari, presidente onorario Unpli Puglia, e Loredana Capone, assessore regionale all’industria culturale e turistica. Ogni mese fiere enogastronomiche, riti devozionali, concorsi, cortei storici, cerimonie di premiazione, escursioni, visite guidate e tanto altro ancota alla scoperta dei diversi e affascinanti territori di Puglia.

Quest’anno la Pro Loco Quadratum ha scelto di presentare all’interno della rivista l’edizione 2020 di Brisighella sotto le stelle, che si svolgerà nel periodo compreso tra Giugno e Luglio 2020 e la Jò a Jò – Tradizionale falò di Santa Lucia in programma il prossimo 12 Dicembre 2020. «Siamo orgogliosi di poter contribuire con le nostre iniziative all'offerta turistica e culturale della nostra Regione, che con il suo patrimonio si presenta accattivante e attrattiva in ogni periodo dell'anno» afferma Gerardo Strippoli, presidente Pro Loco Quadratum.

L’appuntamento è per domenica 9 febbraio alle ore 13.00 presso il padiglione della Regione Puglia. Dopo la presentazione alla Borsa Internazionale del Turismo, la rivista sarà disponibile in italiano e in inglese anche presso la Pro Loco Quadratum.