Imprese, Alfonso Cialdella nominato presidente Confimi della sezione meccanica Bari, BAT e Foggia

Prestigioso incarico per l'imprenditore coratino Alfonso Cialdella, nominato nei giorni scorsi presidente Confimi della sezione meccanica di Bari, BAT e Foggia.



Confimi Industria è la Confederazione dell’industria manifatturiera italiana e dell’impresa privata nata nel 2012 e guidata da Paolo Agnelli. Aggrega diverse associazioni territoriali e di categoria e rappresenta circa 40 mila imprese per 495mila dipendenti con un fatturato aggregato di quasi 80 miliardi di euro e ha al proprio interno le diverse categorie merceologiche.

«Sono molto grato alla direzione di Confimi Industria per il riconoscimento ricevuto, per aver creduto in me e per avermi dato fiducia» commenta Cialdella. «È un ruolo di grande responsabilità ed è per me un grande onore anche perché frutto dell’impegno e della dedizione al lavoro. Chiaro è che se oggi occupo questa posizione di vertice è anche grazie al mio staff e ai miei collaboratori che ogni giorno con me affrontano nuove sfide con grande energia ma anche con grandi soddisfazioni.

Confimi Industria Bari-Bat-Foggia - continua - è un gruppo composto da imprenditori sani, di grandi valori etici e morali, con un grande spirito di appartenenza sociale e territoriale. Sono entrato a far parte di questa confederazione da subito, da quando mi hanno illustrato gli obiettivi e le prospettive future che ho immediatamente condiviso e con il mio impegno nell’associazione cercherò contribuire alla continua crescita di questo gruppo. In particolare i nostri obiettivi sono accrescere il tessuto imprenditoriale del gruppo, migliorare le condizioni contrattuali, formare ed informare le nuove generazioni al fine di non dipanare le risorse umane e rafforzando il capitale umano.

Affronto questo incarico con la stessa determinazione con cui ogni giorno affronto le giornate in azienda e mi auguro - conclude Cialdella - di lavorare a progetti e iniziative sempre più interessanti e proficui per il nostro territorio e le nostre imprese».