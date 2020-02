Sanremo accessibile per i sordi: al festival anche l'interprete Lis Davide Falco

Cosa racconta il testo di una canzone? E che dicono gli ospiti sul palco dell'Ariston? Per la prima volta in assoluto tutto questo sarà accessibile anche per le persone sorde.



Il festival di Sanremo 2020 sarà infatti interamente trasmesso in diretta anche nella lingua dei segni. Tutto grazie alla presenza di ben 15 intepreti Lis, tra i quali ci sarà anche il coratino Davide Falco.

La diretta Lis sarà trasmessa dallo Studio 4 di via Teulada e potrà essere seguita su Rai Play e nei collegamenti in diretta dal palco dell'Ariston.

In tutte e cinque le serate del festival i "performer" interpreteranno in Lis i brani dei big in gara, ma anche gli interventi degli ospiti. Il team di Sanremo accessibile vedrà protagonisti tre ragazzi sordi, dodici udenti, una coreografa, la direttrice artistica Laura Santarelli e la capo accessibilità Rai Maria Chiara Andriello.

Un servizio davvero inclusivo e innovativo che darà modo di conoscere il mondo dei sordi, la loro cultura e il grande lavoro degli interpreti di lingua dei segni.