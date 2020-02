In Chiesa Matrice "L'altro: un fratello da sostenere ed amare"

Si chiama "L'altro: un fratello da sostenere ed amare" l'iniziativa organizzata dal Cenacolo "Vivere In" di Corato, insieme a "Pax Christi", all'Ufficio Cultura e Comunicazioni Sociali e la Consulta delle Aggregazioni Laicali dell'Arcidiocesi di Trani, Barletta, Bisceglie e alla Zona Pastorale "San Cataldo".



«L'idea nasce dal volere ricordare l'incontro ed il documento storico di Abu Dabhi tra Papa Francesco ed il Grande Imam di Al-Azhar Al-Tayyeb, accaduto esattamente un anno fa, e che ha segnato una tappa epocale nel percorso ecumenico» spiegano gli organizzatori.



«Infatti, come si ricorda nella prefazione di questo messaggio di fratellanza: "La fede porta il credente a vedere nell’altro un fratello da sostenere e da amare. Dalla fede in Dio, che ha creato l’universo, le creature e tutti gli esseri umani - uguali per la Sua Misericordia -, il credente è chiamato a esprimere questa fratellanza umana, salvaguardando il creato e tutto l’universo e sostenendo ogni persona, specialmente le più bisognose e povere"».

L'appuntamento è per martedì 4 febbraio dalle 18.30 in Chiesa Matrice.

Il programma

Ore 18.30 Celebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Mons. Giovanni Ricchiuti - Presidente Nazionale di "Pax Christi"

Ore 19.30 Riflessione sul tema a cura di S.E. Mons. Mons. Giovanni Ricchiuti - Arcivescovo della Diocesi di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti. Modera: Dott. Felice Roselli - Movimento "Vivere In".