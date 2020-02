​«Mio nonno si liberò da un campo di prigionia tedesco»

L'eco del giorno della memoria non si ferma. Spuntano altre testimonianze che legano la nostra città a uno dei periodi più bui della storia. A raccontarle, stavolta, non sono le pagine di un libro, ma la tesina di terza media di un giovane studente della nostra città.

Lui si chiama Tommaso Pio Zambetta e l'anno scorso ha sostenuto gli esami nella scuola Giovanni XXIII. Un capitolo della tesina - intitolata in maniera emblematica "La libertà" - è dedicato alla storia di suo nonno Pasquale Maldera che «si liberò da un campo di prigionia tedesco».

«Maldera Pasquale (mio nonno) - scrive Tommaso Pio - è nato a Corato il 6 dicembre del 1918 alla fine della prima guerra mondiale. Fu soprannominato dalla mamma “Guerrino Pacino”, concepito nella guerra, nato nella pace. Fu iscritto all’anagrafe il 4 gennaio del 1919 perché in questo modo sarebbe partito al militare un anno più tardi. All’età di 8 anni fu costretto ad abbandonare gli studi perché suo padre aveva bisogno di una mano nei campi e lui, che amava studiare, riuscì a conseguire brillantemente la licenza elementare studiando “sulle pietre delle Murgia”. All età di 19 anni, in seguito allo scoppio della seconda guerra mondiale, fu chiamato alle armi. Combatté in trincea, fu trasferito all’aeroporto di Comiso, in Sicilia, dove caricava le bombe sui cacciabombardieri, stette e due passi da Mussolini e da Hitler durante una parata, insomma visse a pieno il secondo conflitto mondiale.

Ma l’episodio che ha raccontato tante volte e che ogni volta mi appassionava era la sua fuga da un campo tedesco a Barletta. L’11 settembre 1943, dopo la firma dell’armistizio, a Barletta c’erano circa 3.000 italiani appartenenti al regime di fanteria, artiglieria e marina e mio nonno era fra quelli. Quando arrivò l’ordine di considerare le truppe germaniche come truppe nemiche si accese la resistenza, mentre all’esterno della città si consumavano i primi scontri, all’interno accadde qualcosa che avrebbe causato l’eccidio del giorno dopo. Due motocarrozzette porta ordini tedesche caddero in un’imboscata organizzata dagli italiani e due soldati tedeschi rimasero uccisi.

La vendetta non si fece attendere: i tedeschi entrarono in città con 400 uomini, piegarono la resistenza con l’ordine di scovare i responsabili. Entrarono nell’ufficio dei vigili urbani convinti che qualcuno conoscesse il nome dei responsabili, li portarono fuori e furono fucilati in piazza, 11 vigili e 2 netturbini. L'episodio di Barletta fu il primo eccidio per rappresaglia che i tedeschi misero in atto, nel nostro Paese, subito dopo l'armistizio. Altri furono fatti prigionieri, tra cui mio nonno e portati in un campo tedesco, in attesa di essere deportati.

Mio nonno studiava tutti i modi per scappare, ma era impossibile, chiunque tentava veniva sparato a vista. Una notte un suo compagno di sventura, approfittando di un un momento di calma, decise di tentare la fuga e mio nonno lo seguì a distanza. Strisciarono per diversi metri sul terreno, passando sotto il filo spinato, poi al buio si persero di vista. Continuò a strisciare da solo, con il terrore che una pallottola lo colpisse, furono minuti interminabili, quando realizzò che era fuori dalla portata dei cecchini, si alzò e cominciò a correre, correre, correre a perdifiato: ce l’aveva fatta! Camminò per giorni, accompagnandosi di tanto in tanto a qualche soldato che trovava per strada, per brevi tratti, poi le loro strade si dividevano. Fino a quando arrivò sulla Murgia alla masseria dei genitori.

Quando la madre lo vide, non credette ai propri occhi: il figlio in guerra di cui non sapeva più nulla era tornato! Furono momenti di emozione incontenibile, mio nonno era stremato, ma felice: era a casa! Finalmente poteva mangiare e lavarsi e soprattutto risposarsi. La mia bisnonna lo fece adagiare sul suo letto matrimoniale e chiuse la porta della stanza da letto. Mio nonno rimase dai genitori per alcuni giorni, fino a quando si riprese fisicamente dai quei giorni di sofferenza e poi con un carico di scamorze di produzione del padre andò a costruirsi presso le autorità italiane per evitare l’accusa di diserzione. Fece solo alcuni giorni di prigione, le saporitissime scamorze avevano prodotto l’effetto desiderato. Successivamente entrò nell’arma dei Carabinieri e fece una carriera irreprensibile, combatté persino contro la banda Giuliano.

Era benvoluto e amato da colleghi e superiori. Stette a Roma, Palermo, Bari e infine a Lucera (Foggia) dove rimase per 18 anni, si congedò all’età di 55 anni, ricevendo perfino un encomio solenne. Durante la sua permanenza a Roma chiese e ottenne il Sacramento della Cresima in San Pietro in Vaticano, il suo padrino fu un suo collega con cui ha avuto una discreta corrispondenza fino a qualche anno fa.

Questa è la storia di mio nonno, un grande uomo di cui vado fiero, è un onore per me essere suo nipote. Lui ha sempre combattuto per tutto ciò in cui credeva ed è arrivato sempre fino in fondo, è riuscito perfino ad ottenere i benefici di guerra che non volevano riconoscergli ai fini della pensione, è andato più volte al ministero della Difesa portando tutta la documentazione e alla fine l’ha spuntata lui. È stato lucido fino al novembre del 2016 fino a quando un’emorragia celebrale lo ho costretto su una sedia a rotelle e purtroppo lo ha reso cieco. Però lui ha conservato il suo ottimismo, non si lamenta mai e quando gli chiediamo come sta risponde sempre ”non c’è male”. E anche nella malattia - conclude la tesina di Tommaso Pio - ha conservato i “suoi modi da signore”, insomma un uomo di altri tempi».