È stato consegnato questa mattina il nuovo scuolabus per il trasporto scolastico degli alunni della scuola dell'obbligo. Un veicolo nuovo di zecca del valore di 70mila euro, finanziato da fondi regionali. Al momento sono quattro gli autobus (compreso quello appena acquistato) di proprietà comunale per il trasporto scolastico, un quinto è noleggiato dalla cooperativa Corato Giovani. Il nuovo scuolabus va a rimpiazzare due mezzi dismessi recentemente.

L'autobus è un Iveco Daily modello Pop 2019, da 34 posti, 32 per gli studenti e 2 per autista e accompagnatore. Il veicolo è omologato anche per il trasporto di ragazzi disabili con carrozzina. Smontando sei sedili consente di incarrozzare un ragazzo con problemi motori. Per permettere l'incarrozzamento è dotato di una pedana posteriore di costruzione italiana. È uno scuolabus con un motore Euro 6 step D (categoria meno inquinante istituita recentemente) ed è dotato di tutti i sistemi di sicurezza, dalla cassetta di pronto soccorso all'estintore ad acqua, fino ad un sistema antiribaltamento.

Il nuovo mezzo entrerà in funzione tra qualche giorno, una volta espletate tutte le procedure burocratiche.