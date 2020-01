​Torna "Evo Forum", a Corato l'open day della cultura dell’olio extravergine in Puglia

Rappresenta uno degli eventi più attesi dell’anno per chi, nella nostra terra, considera l’olio extravergine d’oliva una delle fonti di ricchezza più importanti, fondamentali e da tutelare. Ricchezza soprattutto umana, perché l’olio rappresenta l’essenza di un’identità che oggi cerca nella sua storia la via della rinascita e del riscatto.

Torna in Puglia "Evo Forum, Open Days della Cultura dell’olio Extravergine", voluto ed organizzato fortemente da Fondazione Italiana Sommelier di Puglia, che da anni porta avanti con passione e serietà un grande progetto di diffusione culturale legato appunto all’olio, settore strategico per la promozione del Made in Italy nel mondo.

Il 31 gennaio a Corato (presso La Locanda di Beatrice) e il 1° febbraio a Lecce, due incontri con dibattiti e degustazioni per riflettere sul presente e, soprattutto, sul futuro dell’olio extravergine di oliva.

Evo Forum mette infatti al centro del dibattito il concetto di qualità insieme a produttori, esperti del settore, giornalisti specializzati. Quest’anno lo farà con Nicola Di Noia, assaggiatore e relatore ufficiale dell’Associazione Italiana Sommelier dell’Olio, nonché responsabile nazionale Olio di Coldiretti.

Come sempre saranno preziose le sue parole per chi opera nel mondo dell’olio o chi intende entrarci per lavoro o semplice passione. Savino Muraglia porterà la sua esperienza di presidente Coldiretti Puglia e produttore di olio extravergine di qualità, Gianni Cantele presidente di Coldiretti Lecce ripercorrerà il suo impegno per la tutela e valorizzazione dei nostri ulivi e il senatore Dario Stefàno racconterà la soddisfazione per la recentissima “legge sull’oleoturismo”, al cui emendamento, approvato con la legge di bilancio 2020, ha lavorato a lungo.