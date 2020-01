Giorno della Memoria, la Comunità dei Braccianti: «Mai più!»

Una nota dedicata al "Giorno della Memoria" arriva dalla Presidenza Generale della "Comunità dei Braccianti". «Il 27 Gennaio ricorre il Giorno della Memoria - è scritto nel comunicato - per commemorare le vittime dell'infame olocausto e il 75° anniversario della liberazione del lager nazista di Auschwitz. La celebrazione di questi eventi è fortemente turbata, quest'anno come nel recente passato, da intollerabili manifestazioni di odio, razzismo, xenofobia e antisemitismo».

«La Comunità dei Braccianti, Associazione civile di categoria d'ispirazione socio-culturale cristiana, condanna senza se e senza ma tali manifestazioni e impegna moralmente i suoi numerosi soci e le loro famiglie a farsi contaminare, in forza del sentire "antico evangelico", dalla "causa dei giusti", deportati e vittime innocenti di ogni età, di ogni sesso e di ogni fede religiosa; riscoprire in questa giornata il legame peculiare e unico che unisce cristianesimo ed ebraismo; comprendere che l'ebraismo non è qualcosa del passato, ma è costituito da comunità viventi, che mantengono viva l'antica tradizione e fede dell'Israele di Dio. Pio XI all'inizio del nazifascismo, pertanto, diceva che noi cristiani "siamo spiritualmente semiti"; ricordare la Shoah e le sue vittime ogni giorno, per non lasciar cadere nell'oblio i nomi di coloro che furono deportati come Liliana Segre e uccisi come Dietrich Bonhoffer nei lager nazisti e per trasmettere alle nuove generazioni segnali veri di lotta all'antisemitismo; fare ed essere "coro" con tutti coloro che hanno scritto e vogliono ancora scrivere sinfonie della pace. Mai più».