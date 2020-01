Cittadini ripuliscono terreno dai rifiuti. Su via Gravina un inno alla civiltà

Un'altra bella storia d'amore per la propria città che, di tanto in tanto, fa capolino tra racconti di ordinaria inciviltà. Per due giorni alcuni cittadini hanno ripulito un terreno abbandonato tra via Gravina e via Francavilla, diventato da tempo un grande immondezzaio e dove hanno trovato casa un buon numero di randagi.

L'idea di ridare decoro a quell'area che affaccia su un'arteria molto trafficata è di Gabriella Saragaglia e di altri tre amici: Valeria Lotito, Betty Arresta e Dino Bove. Tutti e quattro condividono una grande passione per gli animali. «Abbiamo deciso di farlo - spiega Gabriella Saragaglia - perché abbiamo a cuore sia la condizione dei randagi, sia la pulizia della nostra città»

Tutto è nato a dicembre. «Ho letto su Facebook alcuni post che denunciavano la presenza di cani randagi ritenuti pericolosi per gli abitanti del quartiere - racconta Gabriella - e colpevoli di distruggere le buste dell'immondizia lasciate fuori per la raccolta porta a porta. Dopo alcune riflessioni ci siamo attivati per evitare che qualcuno facesse del male a quegli animali».



«Sotto ai post di denuncia - continua la volontaria - sono apparsi tanti commenti ignoranti. La colpa del degrado in quell'appezzamento di terra non è dei cani ma degli incivili che la usano come pattumiera. I bustoni pieni di bottiglie di vetro che abbiamo raccolto sono responsabilità dell'uomo e non dei randagi. Inoltre il randagismo a Corato è un problema serio, non affrontato bene da chi amministra la città vista la mancanza di una campagna di sterilizzazione, fondamentale affinché il fenomeno non sfugga di mano».

Giovedì in tre hanno cominciato a bonificare l'area e hanno raccolto nove sacchi di immondizia. Venerdì, invece, si sono aggiunti altri volontari come Giulia Piccarreta, Domenico Cialdella e Federica Cannillo. «Una signora affacciata al balcone ci ha visti ed è scesa a dare una mano. Mi sono emozionata» ha commentato Gabriella. La signora Luciana si è unita al gruppo lavorando di gran lena fino al tramonto. In tutto sedici sacchi che con i i nove del giorno prima fanno 25, prontamente ritirati dall'Asipu.

«Si è risvegliato il senso civico della città. - dice Giulia Piccarreta - Io abito da tutt'altra parte ma mi sono riconosciuta nell'appello lanciato da Gabriella e sono andata ad aiutare perché vorrei vedere una Corato più pulita». «Quello che manca è un profondo senso civico - commenta Valeria Lotito, tra le organizzatrici di questa due giorni di pulizia - servirebbe che l'educazione civica venga nuovamente insegnata nelle scuole».

«Questo piccolo gruppo è nato soltanto giovedì - conclude Gabriella - ma ci siederemo a tavolino per organizzare qualcos'altro. Vorremmo che alla nostra causa si uniscano sempre più cittadini. Noi non ci fermiamo qua!»