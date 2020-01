Lega di Corato, sabato "gazebata" su degrado, criminalità e insicurezza

Nella mattina di sabato 25 gennaio il circolo Lega di Corato sarà presente nei pressi della zona mercato con un gazebo, per ascoltare la voce dei cittadini. Degrado, criminalità e generale senso di insicurezza per le strade cittadine: questo il tema dell'attività che vedrà anche la presenza dell’onorevole Rossano Sasso. L’appuntamento è per le ore 10. La ‘gazebata’, così è stata chiamata l’iniziativa, proseguirà per tutta la mattina.

«Ai coratini verrà chiesto - è scritto nella nota - se si sentono particolarmente sicuri a casa loro o se, viceversa, desiderano unirsi alla voce della Lega nel chiedere alle Istituzioni un maggior presidio del territorio. Ciò, anche alla luce dei recenti accadimenti di cronaca che hanno interessato il territorio: la settimana scorsa un universitario era stato aggredito nei pressi di piazza Sedile, mentre solo di qualche giorno fa è la notizia della violenza a danno di un anziano colpito da una lattina lanciata da una baby gang, mentre passeggiava in via Roma».

«Episodi non isolati - prosegue il comunicato - a cui si aggiungono la vessazione a cui è stato sottoposto, nei pressi di via Gigante, un 33enne che ha poi raccontato la sua storia a un quotidiano locale e l’incendio di una abitazione disabitata in larghetto Mastrosanto. Un'escalation di violenza che non ha riguardo nemmeno per i più deboli visto che, loro malgrado, sono stati protagonisti di episodi simili anche un'anziana, aggredita nella sua abitazione di via San Vito, e un diversamente abile raggiunto da schiaffi e spintoni da alcuni giovanissimi nei pressi di via San Benedetto .Questo solo fotografando il quadro delle ultime settimane. Una situazione decisamente grave che, a detta dei militanti del partito, testimonia l’urgenza di un intervento immediato».

«Ormai c'è un crescendo di criminalità e micro criminalità – ha detto Luigi Menduni, segretario cittadino della Lega a Corato – Uno stato delle cose insopportabile che potrebbe essere cambiato iniziando da piccoli interventi che renderebbero i nostri quartieri più sicuri e vivibili come il potenziamento degli impianti di illuminazione, un adeguato sistema di videosorveglianza e la presenza delle Forze dell’Ordine a presidio delle zone maggiormente sensibili. Non si tratta di misure straordinarie ma di attività ordinarie che potrebbero essere realizzate, per esempio, avvalendosi di collaborazioni con gli istituti di vigilanza privata del territorio. Noi iniziamo a scendere in campo e ad ascoltare la voce dei cittadini. Li sottoporremo a un questionario molto semplice con poche ma decisive domande, fiduciosi che, insieme, si possano ancora cambiare le cose”.