"Un pomeriggio di incontro con la Parola", riflessione e preghiera con "Vivere In"

Il Cenacolo "Vivere In" di Corato, insieme alla Zona Pastorale "San Cataldo", presenta un "Pomeriggio di incontro con la Parola".

Appuntamento domenica 26 Gennaio, nella prima Domenica della Parola di Dio istituita da Papa Francesco con la Lettera Apostolica "Aperuit illis". Ci sarà un momento di riflessione sviluppato dai giovanissimi del cenacolo di Corato con un laboratorio biblico, condividendo con la guida della parola il Mistero Eucaristico.

Il programma si svolgerà nella sede di "Vivere In", in via Giappone, 40 e prevede, alle 17.30, un momento di ascolto e meditazione sul tema "Alla luce della Parola di Dio". Alle 19.00 seguirà la celebrazione eucaristica presieduta dal vicario episcopale don Peppino Lobascio.