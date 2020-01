Giorno della memoria, da Rete Attiva un "preludio" al 27 gennaio

Da alcuni anni alcune associazioni di Corato, fin dal 2013 spontaneamente raccoltesi in rete, in sintonia con le finalità proprie di ciascuna e quelle generali fissate nella comune "Carta degli intenti", elaborano e realizzano insieme progetti di ampio respiro culturale e sociale.

Nell'approssimarsi del 27 Gennaio, giorno dedicato alla memoria della shoah, Rete Attiva ha strutturato un progetto articolato e lo ha sottoposto all'attenzione di altre associazioni, con le quali si sta verificando la possibilità di un ampliamento non effimero per collaborazioni durature e sistematiche.

Ne è nato un programma ricco e variegato, del quale si potrà fruire in tutta la seconda metà di gennaio, da venerdì 17 fino al 31. «Non sfugge a nessuno che inaccettabili ondate di odio, di razzismo, di xenofobia e anche di antisemitismo percorrono il nostro Paese - spiegano da Rete Attiva - In una situazione del genere sarebbe moralmente deplorevole chiudersi egoisticamente nel silenzio e nell'indifferenza».

Partendo da tali premesse e motivazioni, in una sorta di “preludio” alle celebrazioni della "Giornata della Memoria”, si svolgeranno due iniziative: il 17 gennaio alle 19.15 presso il salone della Parrocchia Sacra Famiglia, il professor Leo Lestingi della Facoltà Teologica Pugliese, presenterà "Dietrich Bonhoffer: la fede Cristiana come resistenza al nazismo". Bonhoeffer era un credente, protestante, uno studioso instancabile, un brillante predicatore che fu libero docente e pastore fin dall’età di 25 anni. A lungo spiato dalla Gestapo, il 15 aprile 1943 venne arrestato e rinchiuso nel carcere militare di Tegel, poi in un carcere sotterraneo di Berlino dal quale fu prima portato a Buchenwald e di qui a Flossenburg, dove fu impiccato il 9 aprile del 1945. Aveva da poco compiuto 39 anni.

A distanza di anni innegabilmente quella di Bonhoeffer rimane una delle figure più interessanti del Novecento, non solo per gli aspetti tragici della sua vicenda umana, ma anche e soprattutto perché fu drammatico tutto il percorso interiore che lo portò a sfidare Hitler a viso aperto. L’iniziativa è organizzata con tutte le altre Associazioni in Rete e curata in particolar modo dal Punto Pace di Pax Christi in collaborazione con Extra Nos.

Il 18 gennaio toccherà a "Il genocidio mai raccontato", approfondimento degli eventi riguardanti una minoranza, la cui storia tragica non trova ancora spazio nei percorsi storici della scuola italiana. Evento a cura di Rete Attiva (Abracadanze e Casa della Poetessa). Dalle ore 11,00 alle ore 13,0 presso la sala teatrale Parrocchia di San Francesco, Giulia di Rocco (Presidente dell'Associazione "Amici di Zeffirino") dialogherà con gli alunni dell'Istituto Professionale "L.Tandoi".

Dalle ore 18,00 alle ore 19,30 nella Biblioteca Comunale di Corato, conferenza sul genocidio dei Rom e dei Sinti con Giulia Di Rocco. Reading e intermezzo musicale "Silenzio dell'Indifferenza" a cura del Centro Italia Venezolano. Al termine della conferenza visita dalla mostra, allestita presso la sala del palazzo ex Giudice di Pace in Piana Sedile, sul tema dei Rom e dei Sinti.



dalle ore 19,30 in piazza Sedile, Corale - Danze tipiche a cura dell'Associazione "Abracadanze".