5G, velocità e pericoli. I medici sentinella dell'ambiente ai cittadini: «Cosa ne pensate?»

«Cosa ne pensi della connessione 5G?» A chiederlo - attraverso un questionario proposto ai coratini, ma non solo - è il gruppo di lavoro della Rete dei medici sentinella dell'ambiente della provincia di Bari.

Venti interrogativi che mettono al centro dell'attenzione alcuni aspetti relativi all'introduzione della nuova rete di connessione e trasmissione veloce (che utilizza onde radio tra 30 e 300 GHz) già sperimentata nella zona di Bari, come previsto dal piano del Ministero dello Sviluppo Economico.

Si va da domande sulle nostre abitudini (minori inclusi) legate all'utilizzo di connessioni e dispositivi mobili, ad altre che invece riguardano più strettamente da vicino questa nuova tecnologia, a cominciare dall'eventuale legame con l'inquinamento da radiofrequenze.



«È utile conoscere il pensiero dei cittadini, basta compilare il questionario in assoluto anonimato» spiega il medico Giovanni Riganti, presidente dell'associazione scientifica coratina e componente del gruppo di lavoro della Rete dei medici sentinella dell'ambiente della provincia di Bari.

«Con queste domande vogliamo raccogliere le impressioni della gente per capire se e quale informazione è stata data sulla nuova tecnologia 5G, se c'è una percezione dell'inquinamento da radiofrequenza, l'eventuale ricaduta su questo del 5G e, soprattutto, se la sperimentazione di un nuovo sistema sul territorio doveva essere preceduta dal consenso del cittadino residente».

Attualmente in città non sono ancora state attivate antenne 5G, ma, precisa il medico coratino, «è terminata la sperimentazione nell'area metropolitana di Bari e molto presto saranno coperte tutte le altre aree a livello regionale. Le previsioni parlano di una copertura totale entro il 2020».

Occhi aperti, dunque. Anche grazie al progetto della Rete dei medici sentinella dell'ambiente che nasce dalla collaborazione tra l'associazione italiana medici per l'ambiente e la federazione nazionale degli ordini dei medici.

«È nota da tempo l'esigenza di una sorveglianza delle patologie correlate all'ambiente - illustra Riganti - ma solo recentemente è stata proposta la figura del medico sentinella per l'ambiente, prevalentemente rappresentata da un medico di medicina generale o da un pediatra di libera scelta, avente compiti di guardia, cioè a protezione della popolazione dai rischi per la salute provocati dall'ambiente. Oggi quegli stessi medici hanno capito che la sorveglianza non basta più, ma che occorre andare oltre, passando dall'azione di sorveglianza al sostegno decisionale in merito a questioni riguardanti la saluti dei singoli e delle comunità. Questo al fine di intervenire al meglio nella programmazione delle politiche della salute delle amministrazioni locali.

L'idea è che i medici possano essere utili alle amministrazioni per fronteggiare urgenze o minacce ambientali, per fotografare lo stato di salute della città, oltre che fare educazione sanitaria e ambientale. Sarebbe molto utile essere chiamati a collaborare prima di prendere decisioni, permettendo di fornire elementi utili ai processi decisionali. Se necessario - conclude Riganti - i medici sentinella possono assumere atteggiamenti critici ma mai polemici, nei confronti di enti e istituzioni che a volte operano evidenti distorsioni o addolcimenti delle evidenze scientifiche».