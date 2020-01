La scuola media "Imbriani" si rifà il trucco

I fondi europei messi a disposizione nell’ambito del Por Puglia 2014-2020 hanno permesso la realizzazione dei lavori di efficientamento energetico e messa in sicurezza delle strutture interne ed esterne della scuola media Imbriani.

Circa 500mila euro divisi tra opere edilizie, certificazioni, arredi e sussidi (questi ultimi ancora da assegnare), hanno finanziato le attività di adeguamento della struttura alle vigenti norme inerenti gli edifici pubblici, attraverso un primo bando di concorso che ha messo a punto i lavori più importanti.



Già la scorsa estate gli interventi esterni sull’intonaco cadente hanno messo fine al problema delle infiltrazioni. Le opere interne di ristrutturazione, di più ampia portata, hanno riguardato invece l’attività più recente: dalla sostituzione dei vecchi neon con corpi illuminanti a led per il risparmio energetico, ai consistenti interventi sugli infissi ora a norma con finestre scorrevoli e una migliore tenuta termica su tutto il primo piano. Inoltre, il programma regionale ha permesso di rimpiazzare i vecchi plexiglass posti sul soffitto dell’atrio principale, con nuovi lucernari resistenti e con una maggiore tenuta delle acque piovane.

Nel progetto è stata inclusa anche la verifica dell’impianto antincendio con la messa in regola degli allarmi impianti ed estintori attraverso l’installazione di una linea elettrica dedicata. In attesa della certificazione antincendio definitiva, l’archivio scolastico, in parte integrato da quello comunale, sarà spostato in un’altra zona dell’ampio seminterrato che già lo ospita, più vicina alla presa d’aria. Entro l’anno si prevedono le ultime certificazioni che concluderanno ufficialmente l’intero piano.

L’edificio scolastico, sorto negli anni ottanta, è costruito interamente in muratura e con gli ultimi lavori di ristrutturazione torna a nuova vita, risolvendo soprattutto le difficoltà legate alle infiltrazioni. «I problemi principali sono risolti - afferma spiega la dirigente scolastica, Grazia Maldera. «Adesso i genitori, forse più dei ragazzi, sono consapevoli della qualità della nostra struttura».