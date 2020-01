Sei anni di Bikers Corato: in 100 con la passione per le moto Copyright: n.c.

Una passione grande quella delle due ruote, un amore collettivo nato su una chat di Whatsapp e che, in sei anni, ha dato vita ai Bikers Corato, un gruppo di oltre 100 persone che periodicamente si ritrovano per vivere insieme la gioia dell'andare in moto e che, in futuro, vorrebbe diventare una associazione ufficiale e riconosciuta.

Il presidente scelto come punto di riferimento è Luigi Cantatore, titolare di una scuola guida e grande appassionato di moto turismo. «Dopo essere stato iscritto in diversi gruppi di moto, ne ho creato uno io, aggiungendo gli amici con cui di solito condividevo le uscite. Il passaparola ha fatto il resto. Oggi siamo più di cento, tra chi partecipa più assiduamente e chi meno. Non abbiamo nessun tipo di vincolo, accettiamo tutti gli amanti delle moto».

Nel gruppo ci sono ventenni alle prime derapate e 60 anni con centinaia di migliaia di chilometri alle spalle. Anche le moto sono tutte diverse, tra chi sceglie modelli più adatti al mototurismo a chi opta per le sportive. Ma il minimo comune denominatore è senz'altro la passione e l'amicizia che ormai lega tutti e che li porta a incontrarsi anche per condividere una serata assieme, quella che tra di loro chiamano "tagliando". «Per darvi un'idea, quando chiedo nel gruppo chi vuole unirsi per una pizza, rispondono all'appello in 90. Il primo dell'anno, per un semplice panettone al Castello, eravamo in trenta».

«Al di là della passeggiata domenicale - racconta Cantatore - a volte organizziamo qualcosa di più impegnativo. In 15, 20, 25 ci spostiamo per interi weekend. Siamo stati in Abruzzo, Cilento, sul Pollino e a Maratea. Tutto in sella alla moto. Il posto più bello per fare moto turismo? La Basilicata, praticamente tutta. Un paradiso per i bikers. In più quando è possibile andiamo a girare in pista sul circuito di Binetto».

Il logo dei Bikers è una chiocciolina. Non uno squalo o una tigre ma l'animale simbolo dell'andare slow. «Per noi la sicurezza è molto importante. Io faccio strada e impongo l'andatura, il gruppo mi segue e ci godiamo la strada rispettando tutte le sue regole. Non esistono competizioni o invidie, viviamo la nostra passione in modo sano».