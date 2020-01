La Befana arriva in piazza Sedile: un concorso e sorprese per tutti

Lunedì 6 gennaio in piazza Sedile dalle 9, grandi e piccoli potranno salutare la vecchina più famosa d’Italia e ricevere dolci sorprese. Tutto grazie alla decima edizione della “Befana in piazza”, organizzata dalla Pro loco “Quadratum”.



Si aspetterà il suo arrivo con lo spettacolo di “Storie a pedali” dal titolo “A ciascuno la sua befana”: intorno alla Befana girano tante storie e in ognuna di queste viene dipinta in un modo diverso, povera e vestita di stracci, ricca signora amante dei giocattoli, tenera vecchina dalle mille risorse. Ma qual è il suo vero volto? Una nuova storia, una nuova avventura, tra scope volanti e calze colme di meraviglie.

Insieme alla Pro loco ci sarà anche il circolo Legambiente di Corato che promuoverà alle 10 una delle sue iniziative: la Festa dell’Albero, piantumando delle essenze di thuya.

Non mancherà il concorso “La Befana vien di giorno” - la Befana più originale: è aperto a tutti e la partecipazione è gratuita. Ogni partecipante è libero di interpretare e rappresentare liberamente la Befana. Sarà valutato dalla giuria anche l’eventuale mezzo di trasporto originale utilizzato.

I partecipanti dovranno presentarsi, camuffati da Befana, direttamente in piazza Sedile, nel giorno della manifestazione in programma per il 6 gennaio, a partire dalle 10 e fino alle 13. L’iscrizione dovrà essere effettuata entro il 5 gennaio, consegnando il modulo di partecipazione nella sede della Pro loco in Piazza Sedile, 41, dalle 17.30 alle 20.30 (dal lunedì al venerdì). Eccezionalmente sarà possibile iscriversi nella stessa mattinata del 6 gennaio.

La premiazione avverrà nella stessa giornata del 6 gennaio in piazza Sedile. Alla versione più originale sarà consegnata una squisita calza di alta cioccolateria offerta dal Temporary Shop “Bon Ton” (Via Duomo). Criteri di valutazione saranno: originalità dell’abbigliamento, mezzo di trasporto utilizzato e animosità nella rappresentazione.

«Ringraziamo per il sostegno Granoro, presente con “Il Cestino delle Delizie”, e il Commissario Straordinario dott.ssa Schettini per la sensibilità dimostrata» dicono dalla Pro loco.