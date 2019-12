Un anno di notizie: tutti i fatti del 2019

La politica grande protagonista (in negativo). Tante anche le questioni giudiziarie e le difficoltà del settore agricolo. Ma non mancano le storie di coraggio e speranza. Ecco il 2019, notizia per notizia.

L'anno si apre con la cronaca: il 14 gennaio una inchiesta della Procura di Lecce, anche sulla scorta delle dichiarazioni dell'imprenditore coratino Flavio D'Introno (ad ottobre finito anche lui in carcere) porta agli arresti (tra gli altri) di due magistrati in passato in servizio a Trani, Antonio Savasta e Michele Nardi, e di un poliziotto del commissariato di Corato, Vincenzo Di Chiaro. Per loro le accuse sono di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione in atti giudiziari, falso ideologico e materiale per fatti commessi tra il 2014 e il 2018.

A febbraio approda a Corato la protesta dei cosiddetti "gilet arancioni", il movimento di olivicoltori e agricoltori pugliesi che chiede il riconoscimento dello stato di calamità dopo le gelate di febbraio 2018, interventi mirati e decisi contro la Xylella e lo sblocco delle risorse del Psr pugliese impantanato tra mille rivoli burocratici.

Il 4 marzo, a due anni e mezzo dalla strage del 12 luglio 2016, tornano a viaggiare i treni nella stazione di Corato. Con tanti limiti tecnici, i problemi che non mancano e la sofferenza che non andrà mai via, la stazione - notevolmente cambiata - si ripopola di pendolari, universitari e viaggiatori diretti in aeroporto. Intanto gli Spartani vincono la 40esima edizione del Carnevale coratino.



È l'11 aprile e davanti al Tribunale collegiale di Trani, inizia il processo a 17 persone fisiche e la società Ferrotramviaria per l’incidente ferroviario del 12 luglio 2016. Lungo la tratta a binario unico Andria-Corato si scontrarono due treni: morirono 23 persone, mentre altre 51 rimasero ferite tra pendolari e personale che viaggiavano sull’ET 1021 (partito da Andria e diretto a Corato) e l’ET 1016 (diretto da Corato ad Andria).

Negli stessi giorni, la Regione Puglia inserisce ufficialmente Corato nel percorso principale della Via Francigena, direttrice Via Traiana. Periodo intenso per lo sport: la Nmc di basket femminile diventa campione di Puglia e conquista la serie B, mentre la Polis di volley sfiora il titolo regionale nella finale che si disputa proprio a Corato.

Tribunali di nuovo in primo piano: a maggio, dopo 16 anni, si chiude la vicenda del Gruppo Ferri, il mega impero del no-food travolto dal fallimento tra il 2002 e il 2003. I giudici dispongono l'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna della Corte d’Appello di Bari e dichiarano la prescrizione delle diverse ipotesi di bancarotta. Ancora sport: l'Adriatica Industriale esce dai play-off dopo aver ben figurato contro Palestrina.

Dopo una convulsa campagna elettorale con ben 9 candidati, la parola passa agli elettori. Il 27 maggio le urne decretano il ballottaggio tra Pasquale D'Introno (centrodestra) e Claudio Amorese (Polo di centro). Due settimane più tardi, il 9 giugno, il verdetto definitivo assegna la fascia tricolore a D'Introno che viene eletto sindaco di Corato. Con lui, definito anche il nuovo consiglio comunale. Mentre l'amministrazione lavora alla giunta, in tanti si appassionano alla vicenda sportiva di Siria Perrone, la giovane atleta coratina che disputa un grande campionato europeo sfiorando la medaglia di bronzo. Bella pagina di sport anche per il Rugby Corato che riceve il premio Fair play.

A oltre un mese dalla elezione, i tempi sembrano maturi per la definizione della giunta e l'insediamento del consiglio comunale. Ma ecco il colpo di scena: il 22 luglio il sindaco D'Introno non si presenta in aula e si dimette, mentre i consiglieri di maggioranza abbandonano l'aula facendo venire meno il numero legale. Inizia il braccio di ferro tra il primo cittadino e la sua maggioranza, con Direzione Italia in testa: uno strappo che diviene ancora più profondo nel momento in cui, pochi giorni più tardi, D'Introno nomina la sua giunta.

È il 9 agosto quando il sindaco decide di ritirare le dimissioni, ma la maggioranza non ha più i numeri e inizia uno stillicidio che, il 5 settembre, con le dimissioni di 14 consiglieri, porta inevitabilmente alla caduta dell'amministrazione. Nei giorni successivi i protagonisti della vicenda raccontano la propria verità: per Direzione Italia D'Introno ha tradito, mentre l'ormai ex sindaco rilancia affermando di aver rispettato i patti.

Nel mezzo delle vicende politiche, a luglio la Regione approva il documento unico di riordino e inserisce Corato tra gli ospedali di primo livello, mentre la casa di Luisa "la Santa" diventa bene di interesse storico artistico del Ministero. Fine ingloriosa, invece, per il Diamond: il grande (ex) centro sportivo, per anni fiore all'occhiello della città, finisce all'asta. Per i 21.380 metri quadrati che compongono il centro, il prezzo base indicato nella perizia - eseguita su disposizione dei giudici - è di 11 milioni e 291.742 euro. Strappa un sorriso la storia di nonno Domenico che prende la licenza media ad 83 anni.

A settembre arriva il rinvio a giudizio per l'ex gip di Trani Michele Nardi e le altre persone coinvolte nell'inchiesta Giustizia svenduta. Il processo è fissato nel mese di novembre.



A Trani, invece, continua il processo per la strage ferroviaria. In aula ad ottobre, per la prima volta viene mostrato il video dell'incidente. Durante la proiezione delle immagini, il silenzio dell'aula bunker viene rotto dal pianto sommesso dei parenti delle vittime.

Soffre ancora l'olivicoltura coratina, così come tutta quella del territorio: in piena raccolta i prezzi di olive e olio sono troppo bassi e l'intero settore è in agitazione.



A novembre arriva un passo in avanti per lo spostamento dell'elettrodotto da anni ubicato nella zona 167: si conclude con esito positivo la procedura di Valutazione Impatto Ambientale inerente il progetto di rifacimento. Buone notizie anche per la "Jò a jò" che viene inserita tra i 12 "rituali festivi legati al fuoco" di Puglia. Il Corato Calcio, intanto, batte il Gallipoli e guadagna l'accesso alla finale per la Coppa Italia di categoria.

L'ultima parte dell'anno segna il ritorno sul ring del pugile coratino Felice Moncelli che combatte in città e vince contro Ulikhaniani. A chiudere l'anno, due notizie di speranza: una bimba coratina di 8 anni, ipovedente dalla nascita, può vedere meglio grazie a una tecnica genica innovativa eseguita per la prima volta in Italia. Il tema di un 12enne coratino, invece, finisce in un libro sull'accoglienza dei migranti.

Partendo dalle emozioni dei più piccoli, l'augurio per il nuovo anno.