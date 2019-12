Niente botti a Capodanno, il Comune firma l'ordinanza

È stata firmata ieri dal commissario straordinario Paola Bianca Maria Schettini l'ordinanza che vieta la vendita e l'utilizzo di botti e fuochi d'artificio dalle 18 del 31 dicembre alle 7 del 1 gennaio. Una forma di tutela per l'incolumità di adulti, bambini e animali.

Il divieto di vendita, in forma ambulante e non, riguarda i fuochi d’artificio ascrivibili alla categoria F2 (prodotti vendibili ai maggiorenni, come ad esempio petardi, razzi e candele romane e molti altri articoli) e F3 (prodotti vendibili esclusivamente a chi possiede il porto d’armi o il nulla osta del Questore).

Il divieto di utilizzo, invece, riguarda tutti i fuochi d'artificio esclusi quelli “di libera vendita” (F1, ovvero quelli acquistabili dai 14 anni compiuti), in luogo pubblico e anche in luogo privato qualora possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi non consenzienti. Anche chi non ha regolare licenza non potrà utilizzare i botti in luogo privato.



I trasgressori saranno puniti con multe che vanno dai 25 ai 500 euro.