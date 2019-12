Investito e con le zampe rotte, una raccolta fondi per Natalino

Una richiesta d’aiuto che arriva nei giorni di festa, quella per Natalino, piccolo randagio investito in una via cittadina qualche giorno fa. Di lui se ne stanno prendendo cura alcuni volontari legati ad Anpana che, però, hanno bisogno dell’aiuto di tutti per poter sostenere i costi delle cure.

«Sabato sera le grida strazianti di un cucciolo di cane hanno squarciato il silenzio – raccontano i volontari -Il violento impatto ha provocato un trauma cranico e gravissime fratture alle sue delicate e giovani zampe anteriori: omeri, ulna, radio. Tutto tragicamente distrutto da chi guidando senza prudenza lo ha colpito».

Si è attivata subito la macchina dei soccorsi. «Venuti a conoscenza di questa ennesima tragedia, dopo molteplici consultazioni con veterinari ortopedici, il cucciolo - chiamato Natalino in onore del santo Natale - è stato ricoverato a Modugno e affidato al dottor Grimaldi e alla sua equipe per essere sottoposto ad un urgente e complesso intervento di chirurgia durato oltre sei ore».

Il costo dell’operazione e delle cure veterinarie sono costate 1.600 euro, tutto documentato da referti e fatture. «Anche in questo caso si è cercato di ricevere conforto e sostegno dalle istituzioni – spiegano i soccorritori di Natalino - senza tuttavia riceverne come accade di solito»

«Siamo giunti alla conclusione di dover ancora una volta occuparci di un animale sofferente da soli, come piccolo gruppo di volontari animalisti, perché in tutta sincerità seppur sfiancati da questo tipo di volontariato fonte di molte amarezze, non abbiamo potuto rimanere indifferenti alle urla di dolore di un piccolo cane che piange disperatamente».

Oggi Natalino sta affrontando la lunga degenza e la riabilitazione che gli permetterà di tornare a camminare come in passato è successo a Nike, un altro cane salvato dai volontari. «Il fine di questo appello è quello di coinvolgere tutte le persone che hanno a cuore il bene degli animali per contribuire con piccole offerte di denaro ad affrontare tutte le spese di intervento e veterinarie in favore di Natalino. Limitarsi a segnalare o scattare una foto ad un animale in difficoltà serve a poco, abbiamo bisogno di un aiuto concreto».

Per aiutare Natalino è possibile donare a:



IBAN: IT57M3608105138219592219599

Codifce Fiscale: MCCNLS64T67C983Y

Inoltre, presso alcune attività commerciali di Corato, troverete salvadanai per la raccolta fondi dedicata a Natalino:

Rufee - via Andria, 33

Pizzeria Le Coq - via IV Novembre, 76

Cartolibreria Rosa Olivieri - via Aldo Moro, 133