L'arte del presepe è qualcosa che porti con te sin da piccolo, che affonda le radici nella fanciullezza, quando aiutavi a preparare quello che avrebbe illuminato la mensola o il comò durante le feste. Una passione che talvolta, crescendo, diventa sempre più forte come quella che emerge dalle storie che i diversi presepi cittadini raccontano.

Presepe a tema. Il presepe più facile da trovare è in via Duomo e l'ha realizzato Egidio Tarricone, ultima generazione di una lunga tradizione di luminaristi. «Mi sono appassionato ai presepi fin da piccolo, dovevamo farne per forza uno a casa per sentirmi contento». Prima mostra presepiale a 11 anni e un percorso che l'ha portato a migliorare sensibilmente la propria tecnica. Alcuni dei personaggi sono modellati da lui, in Das o resina, per creare un percorso, un fil-rouge che segue un tema. Quest'anno ha scelto l'immagine di Maria, dall'Annunciazione fino alla presentazione al tempio. «Il presepe non deve essere un'opera fine a sé stessa - spiega - ma un messaggio evangelico per i più piccoli».

L'arte della minuteria. Se consideriamo il presepe come forma d'arte, il percorso scolastico può essere importante. Il 23enne Raffaele Nichilo ha frequentato il Liceo Artistico dove ha imparato a plasmare materiale diversi. A 13 cominciò per gioco, nella sua cameretta, modellando il cartone. La sua specialità? La minuteria. I suoi presepi sono ricchi di dettagli, il mazzo di carte sul tavolo, il banco del pesce e quello della carne, addirittura il piccolo presepe sulla bancarella di un presepista. In chiesa Matrice il suo masterpiece, 1 metro e 80 per 1 metro e 50. Ama Napoli e questa infatuazione si riflette sullo stile ispirato alla scuola partenopea, compreso Pulcinella che fa capolino nelle sue opere, come una firma.

La galleria delle nazioni. Un pezzo di Raffaele Nichilo è esposto nella galleria realizzata da Paolo Vallarelli su, nella sala parrocchiale dell'Incoronata. Da 14 anni il terlizzese, trapiantato a Corato ormai da vent'anni, raccoglie le composizioni di privati e non. Belli i "presepi etnici", creati dall'archeologo biscegliese Nico Sasso, amico personale di Vallarelli che prendono ispirazione dai viaggi fatti in giro per il mondo. C'è il presepe argentino con l'alpaca e quello africano con figure quasi tribali. La sua quindicesima mostra, dopo aver "salutato" via Carmine, si è ritrovata senza una casa fino all'aiuto concreto di don Gino De Palma, che ha messo a disposizione gli spazi superiori.

Il napoletano. Parlavamo di scuola napoletana e quale miglior interprete di un napoletano che vive a Corato? Vincenzo Pino si è trasferito qui vent'anni fa e continua, ogni anno, a fornire il suo contributo. Quest'anno è ospite nella parrocchia di San Domenico, con un grande presepe che non segue gli standard partenopei ma le indicazioni di don Gino Tarantini.

L'ecologico. Francesco Lastella da 15 anni lavora materiale povero, riciclato, acquistato con due soldi per costruire piccole opere d'arte. Quest'anno la sua "galleria" si affaccia in piazza Sedile e tra i tanti presepi esposti ce ne sono alcuni davvero particolari come quello ricavato da un vecchio casco comprato on-line per 15 euro. All'interno, la piccola miniatura della natività. Più in là c'è una televisione svuotata dei suoi circuiti, trovata tra una montagnola di rifiuti a Bracco assieme ad una scarpa rotta che spunta alle spalle della tv. Le tegole sono create con pasta cotta per due minuti e lasciata asciugare, le canali realizzate con cannucce e avanti così, reinventando materiale d'uso comune. «Non li faccio per me ma per i coratini».