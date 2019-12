La "Matìn de la Chiàzz" è tradizione ormai sopita, la fiumana che si riversava in piazza Di Vagno è solo un ricordo ma la mattina della vigilia è stata "riscaldata" dalle iniziative promosse dalla Pro Loco Quadratum che, anche quest'anno, ha organizzato la "Mattina degli auguri". Sin dalle prime ore del mattino molti coratini hanno approfittato delle ravvivate via Duomo, via Roma e piazza Sedile per stare insieme e scambiarsi gli auguri.

Alle 5 e mezza è stato inaugurato e aperto al pubblico il presepe allestito dal Liceo Artistico. Presenti le autorità cittadine, compresa il commissario straordinario Paola Bianca Maria Schettini che, dopo aver visitato il presepe, si sono dirette in Chiesa Matrice per il concerto dei bitontini Vox Libera Gospel, accompagnati dalle zampogne degli Zampognari dell'Alta Murgia.

Aperti i presepi e alcune attività, pian piano il centro cittadino ha cominciato a prendere vita, attorno agli artisti e alle associazioni che hanno partecipato alla "Mattina degli auguri".