Gli auguri dal Palazzo di città

Il messaggio di auguri del Commissario Straordinario, Paola Maria Bianca Schettini, in occasione del Natale.

«Cari Cittadini di Corato, vi auguro un sereno Natale e un Felice Anno Nuovo.



Sia questo un momento di gioia e serenità per tutte le famiglie: per i bambini e per i giovani che rappresentano il nostro futuro, ma anche per gli anziani che sono la testimonianza di un passato che non dobbiamo dimenticare.

E un pensiero particolare vada anche agli ammalati e ai sofferenti affinché ritrovino sentimenti di pace e di speranza. Auguri a voi tutti».