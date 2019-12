Parrocchia San Francesco, la veglia di Natale si sposta nella scuola Piccarreta

La veglia di Natale si sposta a scuola.

Le celebrazioni in programma nella parrocchia San Francesco d'Assisi domani, vigilia di Natale, alle 18.30 (S. Messa del Natale con i bambini e genitori) e alle 23 (veglia e S. Messa della notte) si svolgeranno nella palestra della scuola “Luisa Piccarreta”, con ingresso da via Mereu.

Lo fa sapere il parroco, don Mauro Camero, che spiega: «la mancanza di un edificio di culto, atteso invano da oltre 25 anni e la “collocazione provvisoria” della parrocchia in via Andria, non permette di vivere serenamente le grandi celebrazioni, costringendo i parrocchiani ad emigrare fuori parrocchia per la mancanza di spazi. La disponibilità della palestra ci permetterà di avere più posti a sedere ed accogliere in parte il desiderio degli abitanti del quartiere.

Colgo l’occasione per ringraziare la dott.ssa Grazia Maldera, dirigente scolastico dell’istituto comprensivo Imbriani-Piccarreta per l’attenzione dimostrata alla richiesta del Consiglio Pastorale Parrocchiale e la conseguente disponibilità. In attesa di incontrarvi per le celebrazioni Natalizie, porgo i miei auguri, invitandovi a non smarrire il vero protagonista del Natale cristiano che è Gesù Cristo».