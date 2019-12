“La Mattina degli Auguri” tra musica, danza, artigianato, poesia: il programma

Torna anche quest’anno “La Mattina degli Auguri” organizzata dalla Pro Loco “Quadratum” e dall’amministrazione comunale, grazie alla sensibilità dimostrata dal commissario straordinario Paola Bianca Maria Schettini.

I tempi cambiano così come gli spazi, i costumi e la tradizionale “Matìne de la chiàzze”, nata per l’usanza di “fare la spesa” nelle primissime ore dell’alba, per accaparrarsi i prodotti migliori e per aver il modo di avviare per tempo le preparazioni culinarie per il cenone. Oggi l’occasione particolare di scambiarsi gli auguri, in piazza Del popolo (poi Piazza Di Vagno), non esiste più a causa della scomparsa delle attività commerciali. Rimane però sempre viva la voglia di vivere insieme questa notte, vederne l’alba tra i vicoli del centro storico, respirare l’aria del Natale.

Il programma, partendo dall’inaugurazione del presepe Cittadino, si snoda attraverso un percorso che vedrà le performance di artisti del territorio e associazioni, tra musica, danza, artigianato, poesia.

Il programma dettagliato:

ore 5.30 - Chiostro Palazzo di Città: inaugurazione del Presepe cittadino - a cura del Liceo Artistico "Federico II Stupor Mundi"

ore 5.45 - itinerario degli zampognari partendo dal Palazzo di Città

dalle ore 6.00 alle ore 8.00 - Chiesa Matrice - Concerto "Vox Libera Gospel"

ore 9.00 - Ristobar Maperò - Raduno dei “Maglioni Brutti” con premiazione con colazione

Dalle ore 6.00

- Via Duomo/Via Roma/Piazza Sedile

Animazione Musicale con i "Blue Box" e il duo Luigi Quercia e Michelangelo Torquato

Break-dance show della "South Style Crew"

Danze - a cura di "Abracadanze" e “Rete Attiva”

"Christmas Rugby" - a cura di Asd Rugby Corato

Christmas Street Art by Nestò

Allestimento stand artigianali

Poesie all'alba - a cura dei “Presìdi del libro” e “Rete Attiva”

Dolce Natale - a cura di "Vivianus"

Apertura straordinaria dei presepi nel Centro Storico