"Un ponte sul Mediterraneo", in Chiesa valdese si è parlato di corridoi umanitari

“Un ponte sul Mediterraneo” è il titolo dell’incontro che si è tenuto ieri sera nella chiesa valdese di Corato con Monica Natali, candidata al ministero diaconale nella Chiesa Valdese, e Francesca Di Taranto, della Comunità di Sant’Egidio. Un uditorio attento e partecipe ha ascoltato dalle due relatrici la presentazione del progetto dei corridoi umanitari – una delle molteplici espressioni del più vasto progetto “Mediterranean Hope” - finanziato dall’otto per mille valdese e gestito dalla Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia (Fcei) e dalla Comunità di Sant’Egidio.

Il progetto ecumenico consiste nella creazione di “corridoi umanitari”, ossia una procedura di ingresso protetta, che consente alle persone vittime di torture, guerre e violenze (nello specifico, siriani in fuga dal loro paese dal 2011 e profughi nel confinante Libano) di giungere in Italia in sicurezza e dignità per poi ricevere asilo e protezione internazionale.

Monica Natali, in qualità di infermiera volontaria, ha preso parte negli ultimi due anni alle periodiche missioni mediche in Libano: un paese grande quanto l’Abruzzo, che ospita un milione e mezzo di profughi, privi di diritti e soprattutto di assistenza sanitaria di base. Nella disperazione di chi ha perso tutto e non vede alcuna via d’uscita per il proprio futuro, se non affidarsi ai trafficanti di esseri umani e rischiare la vita in mare, i duemila profughi selezionati per giungere in Italia con i corridoi umanitari (in base ai due Protocolli di Intesa col Ministero degli Esteri e il Ministero dell'Interno, mille persone nel biennio 2016-17 e altre mille nel biennio 2018-19), possono sembrare una goccia nel mare, ma in realtà rappresentano un modello che già è stato replicato in Francia e Belgio.

Il 10 dicembre gli stessi partner (Fcei, Comunità di Sant'Egidio, Tavola Valdese) hanno presenziato ad un incontro presso il Parlamento Europeo per chiedere l'apertura di Corridoi Umanitari Europei che vedano il coinvolgimento di tutti gli stati. Insomma, i corridoi umanitari hanno dimostrato che si possono evitare le morti in mare e che è possibile un altro modello di accoglienza.

Come sottolineato dalla candidata diacona, la vera sfida dell’intero progetto è l'integrazione dei rifugiati nel contesto italiano (per questo, prima della partenza, la selezione avviene sulla base di un programma di colloqui e di orientamento); giunti in Italia sono seguiti, assistiti e inseriti nel tessuto sociale e culturale italiano.

La seconda relatrice, Francesca Di Taranto, ha evidenziato proprio questa parte del progetto, riferendo dell’accoglienza di una famiglia di profughi siriani a Matera promossa dalla comunità di Sant’Egidio con la collaborazione della Caritas e del Comune. Come sempre avviene in questi progetti, i bambini sono stati inseriti a scuola, per gli adulti sono stati avviati dei corsi di italiano ed è stata immediatamente attivata l’assistenza sanitaria per tutta la famiglia con l’inserimento nel Sistema Sanitario Nazionale, un sistema che, pur con le sue pecche, rappresenta nel panorama internazionale un’eccellenza che dobbiamo tenere in giusta considerazione e difendere da tentativi di privatizzazione. Le ricadute dell’attività di accoglienza sono state positive per tutte le parti coinvolte: quando si dà, si riceve molto di più di quanto si è dato, e a Matera grazie a questo progetto si è rafforzato il senso di comunità, di fratellanza e di comune appartenenza al genere umano.

Alle due relazioni è seguito un intervento programmato del professor Corrado De Benedittis, che ha sottolineato come sia necessario, oltre all'accoglienza, intraprendere un’azione politica specificamente nel devastato territorio libico, punto di arrivo, di disumana detenzione e di partenza dei disperati dell’Africa sahariana e sub sahariana. Nella sua appassionata disamina Corrado De Benedittis, dopo aver brevemente tracciato un quadro storico della situazione libica, ha sostenuto che l’Italia, per motivi storici e geografici, ha il dovere di rivendicare un ruolo di primo piano sullo scenario internazionale, assumendosi le proprie responsabilità e abbandonando l’insipienza che ha caratterizzato la sua azione politica negli ultimi anni.