«Cari ragazzi, sapete cosa può accadere quando scrivete, magari controvoglia, un compito d'italiano durante le vacanze estive? Che questo possa finire in un libro di grande interesse culturale e sociale».

È quello che è accaduto ad uno studente coratino di terza media dell'istituto comprensivo Tattoli-De Gasperi. L'anno scorso il 12enne Enrico Patruno ha seguito i suoi genitori a Riace, in Calabria, per una vacanza diversa dal solito: è infatti stato ospite de "La Casa della Poetessa", associazione di volontariato che ha per presidente un'altra coratina, la docente e attivista per i diritti umani, Daniela Maggiulli.

Già da qualche anno, in armonia con il progetto d'accoglienza dei migranti e dei rifugiati voluto dall'ex sindaco Mimmo Lucano, Daniela Maggiulli ha dato vita a Riace ad un'associazione che si occupa di sostenere le buone pratiche d'accoglienza e di diffondere la cultura della solidarietà verso chi, meno fortunato di noi provenendo dai terribili viaggi della speranza, approda in Italia con la prospettiva di un futuro migliore.

Da questa esperienza molto formativa, Enrico ha tratto un diario dei suoi giorni a Riace denso di emozioni personali, ritratti di persone incontrate, riflessioni sulle buone pratiche d'accoglienza e sulla opportunità per noi italiani dello scambio di esperienze con i migranti conosciuti in Calabria. Questo anche perché la sua professoressa d'italiano, Anna Tarricone, aveva richiesto agli alunni di raccontare le proprie esperienze estive come, appunto, compito per le vacanze.

Questo scritto, grazie alla segnalazione di Daniela Maggiulli, è giunto sulla scrivania di Tiziana Grassi, giornalista ed esperta di emigrazione-immigrazione, che - attraverso la testimonianza di ben 128 autori - ha raccolto in un volume intitolato "L'accoglienza delle persone migranti" edito da One Group Edizioni, le buone pratiche dell'accoglienza, provando a raccontare un'Italia anti razzista e solidale, e a dare una corretta informazione sui temi dell'immigrazione e dell'incontro tra culture diverse.

Il 18 dicembre scorso il volume è stato presentato nella biblioteca nazionale di Roma, alla presenza degli autori. Daniela Maggiulli, anch'essa presente nel testo con una testimonianza sulla bontà del modello riacese voluto da Mimmo Lucano, non è potuta intervenire per impegni lavorativi. Ha invece partecipato il giovanissino Enrico Patruno che ha avuto l'onore, invitato dalla curatrice del libro Tiziana Grassi, di parlare a nome dei 128 autori del libro, accennando alla sua esperienza di giovane volontario. La voce di un giovanissimo come speranza di un futuro migliore così come auspicato dagli autorevoli interventi dei numerosi ospiti convenuti alla prestigiosa presentazione.