Coratino il miglior maître 2020: è Nicola Loiodice

È Nicola Loiodice il miglior maître 2020 secondo Identità Golose. Classe 1993, il giovane talento pugliese, alla guida della sala del Due Camini – il ristorante gourmet di Borgo Egnazia – è stato premiato lo scorso 9 dicembre a Milano durante la presentazione della tredicesima edizione della Guida ai ristoranti d’autore d’Italia, Europa e Mondo di Identità Golose.

Nato a Corato, in provincia di Bari, da papà pugliese e mamma con sangue francese, Nicola si diploma all’istituto alberghiero nel 2012, e si distingue subito per l’amore e la dedizione per il lavoro nel mondo della ristorazione. Dopo la costiera Amalfitana, continua la sua esperienza all’estero per crescere e conoscere nuove culture: Londra, Francia, Africa. Solo nel 2018 torna in Puglia, dove approda a Borgo Egnazia assumendo il ruolo di Maître di sala al Ristorante Due Camini.

«Elegante e dotato di un riserbo strutturale e di una naturale empatia. Curioso onnivoro del mondo del vino, e del mondo in generale, possiede doti che gli permettono di arrivare al tavolo con passi sicuri, eppure aperto e disponibile all’ascolto. Classe 1993, è un talento precoce e confortante: i camerieri di nuova generazione hanno spalle robuste come le sue”. Queste le parole spese per il giovane Loiodice, a cui è stato consegnato il premio dall’azienda vinicola altoatesina Kettmeier. Questo prestigioso riconoscimento rappresenta un altro successo per la Puglia e per il ristorante Due Camini di Borgo Egnazia, dopo il conferimento della stella Michelin nel 2018. Il Due Camini è guidato dallo Chef pugliese Domingo Schingaro, sotto la direzione di Andrea Ribaldone. I due Chef sono stati sentitamente ringraziati dal maître, insieme alla famiglia Melpignano e a tutto lo staff del ristorante gastronomico di Borgo Egnazia.

La Guida di Identità Golose, accessibile e sempre aggiornata con le novità di un settore in continuo fermento, ha recensito in questa edizione 1.111 ristoranti, di cui 246 novità e 794 realtà italiane, cifra che testimonia la crescita progressiva della cucina d’autore. Un modo interessante di fare cultura e far conoscere il meglio della ristorazione italiana e internazionale.