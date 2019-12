Con i tre “Incontri del Tannoia” quello che una volta era l’ltc ha presentato il suo nuovo volto, quello dell’Itet: «una scuola, tante strada». Non ha più solo un indirizzo commerciale, abbraccia il settore tecnico e tecnologico ed opera sia su Corato che su Ruvo con le sue due sedi.

Partendo da quello che era l’idea del lavoro da ragioniere, il “Tannoia” ha guidato gli studenti a scoprirne il nuovo ruolo professionale strizzando l’occhio alle richieste del mercato: a parlare sono stati anche gli ex alunni “del tecnico” forti della loro esperienza da professionisti affermati. Grazie all’indirizzo Cat, ex geometra, con gli esperti del settore si è parlato dell’evoluzione, delle prospettive e degli sbocchi professionali nella edilizia bio-sostenibile. A disposizione degli studenti del Cat da alcuni giorni c’è anche un nuovo laboratorio tecnologico dotato di attrezzature moderne utili a passare dalla teoria alla pratica.

L’agricoltura digitale 4.0 è stata invece al centro dell’ultimo degli “incontri del Tannoia”: sostenibilità, qualità e redditività le parole chiave attorno a cui si è riflettuto. Al momento la scuola si avvale di due laboratori scientifici, di cui uno mobile, ma «nel giro di pochi mesi ci saranno nuovi laboratori scientifici con arredi e strumentazioni specifiche destinati al settore agrario: per noi questo è un indirizzo che ha una importanza strategica per il territorio» conferma il dirigente Nunzia Tarantini.

«Senza passione non si può lavorare, non si produce e non si innova. La passione può esser figlia di una tradizione familiare o può nascere attraverso lo studio – affermano gli esperti intervenuti all’incontro - La sfida dell'agricoltura di oggi è quella di produrre per una popolazione in costante crescita cercando di limitare le emissioni e lo sfruttamento delle risorse. In questo contesto l'agronomo si configura come un vero e proprio tramite tra i dati e le aziende agricole che in base a quelle informazioni gestiscono poi cicli produttivi; è una figura estremamente utile».

«Tutti questi incontri in cui la scuola apre le sue porte – commenta la dirigente Tarantini – si rilevano sempre proficui, mettono in luce il ruolo di interlocutore privilegiato che il Tannoia ha per fare rete sul territorio. Hanno permesso agli studenti, ed alle loro famiglie, di rapportarsi con la ricerca e il tessuto economico rappresentato dalle imprese».

Eppure, oltre alla dimensione legata all’economia, all’area tecnica e tecnologica, il “Tannoia” punta a valorizzare anche le inclinazioni degli studenti nell’ambito umanistico e artistico. A darne prova ci sono i due spettacoli in programma per oggi e per domani, una tappa importante del Pon "L'officina delle competenze", modulo "Leggere per... Scrivere e recitare".

Oggi (19 dicembre), avendo al loro fianco l'esperto teatrale Francesco Martinelli e la docente referente Rosanna Falco, gli studenti porteranno in scena "L'eccezione e la regola" di Bertolt Brecht. Ad ospitare lo spettacolo sarà l'auditorium della parrocchia di San Gerardo, in via Castel del Monte. Il pubblico potrà prendere posto (gratuitamente) a partire dalle 20; l'inizio dello spettacolo è previsto alle 20.30.

Con "Mythos" domani sul palco saliranno gli studenti del “Tannoia”, sede di Ruvo di Puglia: daranno vita ad una rappresentazione scenica tratta dai dialoghi con Leuco' di Cesare Pavese. Tutor del progetto è l’insegnante Isabella Anzelmo; firma la regia Giorgia Bonora. L’esibizione sarà realizzata nell'auditorium della scuola media statale "Giovanni XXIII" di Ruvo di Puglia alle 18.30.

Nuove occasioni per visitare la scuola sono in programma per gennaio: il 16, il 19 e il 26 a Corato; il 12, il 19 e il 23 a Ruvo di Puglia.