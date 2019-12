Corato sotto un'altra prospettiva. Nasce la mappa in realtà aumentata

Corato sotto un'altra prospettiva. Nasce la prima mappa della città in realtà aumentata, frutto del lavoro di IBS Company, azienda leccese che ha già "mappato" diversi comuni in Italia, da Bolzano a Catania, compresa Trani e (a breve) Terlizzi.

La realtà aumentata permette, attraverso lo smartphone, di arricchire la semplice mappa cartacea con contenuti multimediali e servizi.

Basta scaricare gratuitamente l'app ItalyRA (disponibile per Android e iOS) e inquadrare le immagini presenti sulla mappa cartacea. Per il momento sono a disposizione la visione a 360 gradi di Palazzo De Mattis e Chiesa di Maria Ss. Incoronata, mentre la Chiesa Matrice è riprodotta interamente in 3D, oltre alla funzione 360. Tutte e tre i luoghi storici di Corato hanno un'audioguida abbinata in sette lingue diverse.

Oltre a monumenti e luoghi di interesse sono inserite anche diverse attività commerciali che possono essere "esplorate", andando al di là del mero bigliettino da visita. Al progetto ha collaborato anche la Pro loco Quadratum che ha fornito a Italyra i contenuti come le notizie storiche su città e monumenti.