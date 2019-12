Nuovo direttivo per l'Assostampa di Puglia, c'è anche il coratino Gianpaolo Balsamo

Si è concluso con la rielezione del presidente Bepi Martellotta e con la elezione dei nuovi organismi dirigenti l’ottavo congresso dell’Associazione della stampa di Puglia, tenutosi presso il Congress center Aeroporti di Puglia che ha avuto come tema "Diritto di cronaca, Diritto al lavoro.

Tra i componenti del Consiglio direttivo del sindacato dei giornalisti pugliesi per il quadriennio 2019-2023 c'è anche il coratino Gianpaolo Balsamo, giornalista de La Gazzetta del Mezzogiorno, nominato nuovo responsabile provinciale della BAT.

Balsamo, lo scorso quadriennio, aveva già fatto parte del direttivo regionale del sindacato dei giornalisti eletto tra i "Professionali" dal Congresso regionale costituito dai delegati eletti su base provinciale in ciascuna delle province.

Il nuovo consiglio direttivo, in carica per i prossimi 4 anni, è così formato:

Presidente: Bepi Martellotta;

Vicepresidenti (Professionali): Mimmo Mazza (Ta), Marco Seclì (Le) e Vito Fatiguso (Ba).

Vicepresidenti (Collaboratori): Raffaele Fiorella (Fg) e Ruben Rotundo (Ba).

Direttivo (Professionali): Michele Fortunato, Teresa Fabbricatore, Vincenzo Chiumarulo, Francesco Monteleone, Giuseppe Pace, Patrizia Sgambati, Rossella Matarrese, Angela Balenzano, Lucia Del Vecchio, Leonardo Petrocelli.

Designati dalle delegazioni provinciali: Massimo D'Onofrio e Valeria D'Autilia (Ta); Fabrizio Caianiello (BR); Nino Bruno (FG), Fabiana Pacella e Gisella Della Monaca (LE), Paolo Pinnelli e Vincenzo Rutigliano (BAT).

Direttivo (Collaboratori): Valentino Sgaramella, Carmela Moretti, Mariateresa Amoruso e Pinuccio Pomo;.

Designati dalle delegazioni provinciali Doriana Imbimbo (Ta), Maria Pia Romano (LE), Federica Marangio (BR) e Luigi Colomba (FG).

Responsabili Provinciali: Gianpaolo Balsamo (Bat), Maristella Massari (Ta), Tiziana Colluto (Le), Rosalia Marcantonio (Fg), Adele Galetta (Br).

Revisori Dei Conti (Professionali): Anna De Feo, Gaetano Gorgoni, Gianni Svaldi e Floriana Tolve.

Revisori Dei Conti (Collaboratori): Luciana Doronzo.

Probiviri (professionali): Vincenzo Sparviero, Antonio Di Giacomo, Matteo Fidanza e Michele De Sanctis.

Probiviri (collaboratori): Roberta Campanella.

«Dopo aver rinnovato per due terzi i delegati eletti al Congresso 2019, l'Assostampa Puglia rinnova anche gli organismi statutari che guideranno il sindacato dei giornalisti pugliesi nei prossimi quattro anni. E lo farà - ha spiegato il rieletto presidente Bepi Martellotta - affidando il 50% dei propri vertici alle donne: lavoratrici, giornaliste, precarie o dipendenti, le quali in questi anni hanno dimostrato con la loro caparbietà e il loro coraggio cosa significhi battersi per il "Diritto al lavoro, diritto di Cronaca" a cui abbiamo dedicato questo congresso».

Ai lavori congressuali sono intervenuti il presidente della Casagit, Daniele Cerrato, il presidente dell’Inpgi, Marina Macelloni, il presidente e il segretario generale della Fnsi, Giuseppe Giulietti e Raffaele Lorusso.

A conclusione del Congresso regionale, ad un anno dalla scomparsa del giornalista Antonio Megalizzi (Il 14 dicembre 2018 si spegneva la giovane vita del giornalista 29enne ucciso da un proiettile esploso a Strasburgo, tre giorni prima, in un mercatino di Natale, da un terrorista), i giornalisti Sandro Ruotolo e Paolo Borrometi insieme ai vertici della Fnsi hanno lanciato da Bari un appello a tutti i sindaci d’Italia per la piena applicazione dell’Art. 21 della Costituzione e la libertà di stampa, alla presenza del presidente nazionale dell’Anci, Antonio Decaro.