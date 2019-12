​"Adotta un barattolo", promossa un'iniziativa contro il degrado​

La piattaforma Buoncampo ha riunito sotto il suo ombrello le associazioni Corato Open Space, Harambé, Legambiente di Corato e 3Place di Andria per un progetto volto ad puntare i riflettori sul problema dei mozziconi di sigaretta abbandonati per strada da cittadini poco diligenti.

“Adotta un barattolo” è il nome dell’iniziativa, che nei giorni scorsi ha visto i soci delle associazioni recuperare i barattoli in latta e alluminio destinati alla raccolta differenziata per farne dei posacenere I barattoli, abbelliti e preparati allo scopo, verranno affidati ai commercianti e agli esercenti che vorranno partecipare al progetto e che provvederanno a posizionarli nei pressi delle proprie attività affinché clienti e passanti fumatori possano farne uso.

Nella mattina di domenica 15 dicembre, le associazioni allestiranno un gazebo su Corso Garibaldi di fronte alla chiesa Santa Maria Greca per illustrare il progetto e distribuire i primi barattoli. L’iniziativa nasce dalla constatazione che la nostra città è sempre più sporca e maltrattata e che i tempi sono ormai pronti per un salto di qualità culturale. Infatti, ci permette di attirare l’attenzione dei nostri concittadini su un tema già molto sentito, qual è la difesa dell’ambiente e dei luoghi comuni, di fare qualcosa di concreto per cambiare ciò che non ci piace e infine di sperimentare un lavoro di squadra tra associazioni, commercianti e cittadini.