Ex discarica Maccarone, la bonifica slitta di altri sei mesi

Si allungano i tempi per la bonifica e la messa in sicurezza della ex discarica di Maccarone in cui, dal 1975 al 1982, sono state depositate decine di migliaia di metri cubi di rifiuti solidi urbani indifferenziati prodotti all'epoca in città.



Il Comune ha infatti approvato un nuovo cronoprogramma che fa slittare l'avvio dei lavori di sei mesi rispetto alle scadenze già fissate.

L'intervento di bonifica avrebbe dovuto essere concretamente avviato entro il 10 settembre scorso e ultimato entro il 10 aprile 2020. In base ai nuovi termini definiti dal commissario straordinario, Paola Maria Bianca Schettini, la procedura per l'affidamento dei lavori dovrà invece essere avviata entro il prossimo 8 gennaio. L'8 maggio è la nuova scadenza per l'assunzione dell'obbligo giuridicamente vincolante per l’affidamento dei lavori che dovranno essere concretamente avviati entro il 20 giugno e ultimati entro il 20 dicembre 2020. «Attualmente - si legge nella delibera - è in corso la verifica e validazione del progetto esecutivo il quale potrà essere approvato in questo mese di dicembre, per poi attivare la procedura di affidamento dei lavori».

Il progetto definitivo - approvato nell'ottobre scorso - prevede la copertura della discarica e la sistemazione morfologica, opere di contenimento e ricostruzione del sopra suolo, sistemi di raccolta delle acque meteoriche, la protezione dell’area a e monitoraggio e la realizzazione di pozzi spia per il biogas.



Gli interventi sono eseguibili grazie all'approvazione del progetto presentato da Palazzo di città nel novembre del 2017 e finanziato dalla Regione con una somma di un milione e 365mila euro.