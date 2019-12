Festa in viale Arno, domani la piantumazione di sette alberi

Dopo l’iniziativa dello scorso 29 settembre, di Puliamo il Mondo continua con la piantumazione di sette alberi che si terrà sabato 14 dicembre alle 9.30 alle spalle dell’istituto scolastico di via Gravina.

Tutto questo è stato possibile creando sinergie tra il circolo cittadino di Legambiente, l’Ufficio ambiente e l'Asipu.

«Con questa operazione - ha dichiarato la presidente di Legambiente Corato, Nadia Saltarelli - vogliamo dare seguito ad un’altra campagna di Puliamo il Mondo. In questo modo, vogliamo dare più responsabilità ai cittadini della zona, ad avere attenzione e cura delle piante e dell’area cercando di coinvolgerli in questa attività. Siamo attenti alle periferie come un laboratorio urbano delle sostenibilità. In questo modo vogliamo dare seguito a tutte le forme di cittadinanza attiva - ha continuato la presidente- come forma di partecipazione dei cittadini.

Su questo noi utilizziamo le campagne come una forma di sensibilizzazione sul territorio: infatti, dopo l’iniziativa di Puliamo il Mondo su via Cassia, l’area ripulita dai cittadini è stata riqualificata dal Comune per una nuova fruizione dello spazio urbano. Con queste semplici azioni - ha concluso Nadia Saltarelli - vogliamo dare un impulso positivo ai cittadini e alle istituzioni di considerazione e interessamento di quelle aree della nostra città che hanno bisogno di più interventi per renderle più vivibili e coinvolgere i cittadini in questi processi.

Come diceva John Fitzgerald Kennedy:” Non chiederti cosa può fare il tuo paese per te, chiediti cosa puoi fare tu per il tuo paese”. Su queste motivazioni Legambiente opera sul territorio facendo dell’ambientalismo scientifico e nella partecipazione un bene comune».