Quest’anno è la Madogas Natural Energy, impresa erogatrice di gas ed elettricità, a regalare alla città di Corato un albero di Natale che “scalda il cuore”.



In piazza Cesare Battisti la magia delle feste è arrivata con le luci di un albero maestoso, un abete alto ben 10 metri: Madogas ha voluto donarlo ai cittadini per enfatizzare lo spirito natalizio, per stupire lo sguardo di grandi e piccini. Oltre alle luci scelte da Madogas, a dare calore e bellezza all’albero di piazza Cesare Battisti ci sono gli addobbi realizzati e appesi dai bimbi dell'istituto comprensivo “Imbriani-Piccarreta” guidati dalla dirigente Grazia Maldera e dalle loro insegnanti. Al loro fianco anche un’altra realtà del territorio che da anni punta alla riscoperta della manualità e del rapporto con la natura, le Masserie Zucaro con Annalisa Zitoli.

Ad apprezzare il gesto anche il commissario prefettizio Paola Bianca Maria Schettini che ha inviato una nota ufficiale alla Madogas Emmediesse: «la donazione a favore di tutta la collettività denota un gesto di senso civico considerevole e, soprattutto quest’anno in cui non si è potuto dare corso all’installazione di luminarie, quest’albero servirà a far respirare quell’atmosfera magica natalizia che solo il presepe e l’albero illuminato e addobbato riescono a dare».

Massimo e Sergio Zucaro, responsabili Madogas, si dicono «onorati di poter allietare l’aria natalizia della città» e commentano: «abbiamo voluto dare enfasi all’aria del Natale di questa città per restituirle un senso di festa e allegria, celebrando insieme la più magica delle feste».

Il nostro è un piccolo gesto per riportare l’atmosfera gioiosa del Natale, sempre sospesa tra sogno e realtà, in una città che negli ultimi tempi ha sofferto le difficoltà delle recenti vicende politiche. Immaginiamo che piccoli e grandi, radunati attorno al gigantesco sempreverde, potranno esprimere desideri, preghiere e propositi per l’anno nuovo e soprattutto condivideranno con la comunità questo tempo che si spera essere di pace e armonia. È stata una scelta in linea con i valori Madogas: vogliamo essere al fianco delle persone, dando a tutti un’opportunità in più per meravigliarsi della bellezza delle cose semplici. Non c’è nulla di più bello che farsi scaldare il cuore, illuminando il Natale con la felicità della gente che trova un sorriso nelle cose semplici e nella voglia di stare insieme».