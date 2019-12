Dagli studenti dell'artistico una mappa tattile per i non vedenti

Una mappa tattile per i non vedenti. L'hanno realizzata gli studenti del liceo artistico Federico II - Stupor Mundi nell'ambito di un percorso di alternanza scuola-lavoro con gli esperti del laboratorio urbano Corato Open Space.

La mappa - che consentirà ai non vedenti di conoscere, esplorare e orientarsi, in autonomia, nelle strade della città - sarà donata domani all’Unione italiana ciechi e ipovedenti di Corato.

«Il liceo artistico Federico II - Stupor Mundi - spiegano dalla scuola - ha da sempre, per vocazione, un ruolo attivo nella riscoperta e valorizzazione del patrimonio artistico locale e i percorsi di alternanza scuola-lavoro degli ultimi anni gli hanno permesso di essere massivamente operativo sul campo. In questa ottica la scuola ha collaborato, nell’ambito di un percorso di alternanza scuola-lavoro dell’indirizzo arti figurative, al progetto di restauro, promosso dalla Fidapa, dell’affresco di Santa Lucia, nell’antica omonima chiesetta, sita nell’agro coratino.

La chiesa, la cui costruzione è attestata già nel 1609, sorge sul percorso della Via Francigena, che collegava Roma all’Oriente, e per tanti anni è rimasta in uno stato di totale abbandono. Solo negli anni Settanta del secolo scorso, grazie ad un parroco di origini napoletane, padre Pietro Cianfoni, titolare all’epoca della parrocchia di Santa Maria Greca, la chiesa è stata riscoperta e restaurata.

Quest’anno si è proceduto al restauro dell’affresco di Santa Lucia, risalente a fine Cinquecento. Gli alunni della classe 5B hanno partecipato a tutte le operazioni di restauro, attraverso lezioni teoriche e pratiche, e hanno appreso le antiche tecniche dell’affresco, come la preparazione degli strati di intonaci e dei colori con i pigmenti. Il progetto si è concluso con la realizzazione di particolari del dipinto, che saranno esposti il 13 dicembre, nella piccola chiesa campestre.

Santa Lucia è venerata come la protettrice dei ciechi, si è quindi pensato che la chiesetta fosse il luogo e l’occasione migliore per presentare un lavoro svolto dagli studenti della scuola, la mappa tattile della città, realizzata su richiesta dell’Unione Italiana Ciechi di Corato. Anche questo progetto è frutto di un percorso di alternanza scuola-lavoro che ha coinvolto gli alunni dell’indirizzo design del legno e gli esperti del laboratorio urbano Corato Open Space. Sotto la guida dell’esperto Roberto D’Introno gli studenti della classe 5D hanno imparato ad utilizzare la moderna CNC, macchina a controllo numerico, di cui la scuola è dotata, progettando e realizzando la mappa tattile di Corato. Il lavoro sarà donato all’UICI di Corato e consentirà a tutti i non vedenti di conoscere, esplorare e orientarsi, in autonomia, nelle strade della città».

La cerimonia di consegna, patrocinata dal Comune di Corato, inizierà domani alle 9.30 nella chiesetta di Santa Lucia. Dopo i saluti di don Antonio Maldera, rettore della chiesa, interverranno il commissario prefettizio, Paola Bianca Maria Schettini; il dirigente del liceo artistico, Savino Gallo; la presidente della Fidapa di Corato, Teresa de Meo; Peppino Simone e Luigi D’Onofrio dell’Uici.

Presenteranno i progetti realizzati Anna De Palma, socia Fidapa, responsabile del restauro, la docente Rosanna Quatela, tutor della classe 5B, e Giuseppe Di Zanni, docente di design del legno della classe 5D.