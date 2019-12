Miglior panettone artigianale, in gara anche "La Sfornata"

Tedone della maison "La Sfornata" di Corato gareggerà per il titolo di miglior panettone artigianale in una sfida culinaria che si svolgerà domenica prossima a Terlizzi. A valutare i prodotti sarà una giuria tecnica presieduta dallo chef stellato Felice Lo Basso.



La competizione, che si terrà domenica 15 dicembre alle 18.30, nelle Cantine di Natale a Terlizzi, nasce proprio con l’obiettivo di far conoscere l’eccellenza pasticcera del panettone artigianale a livello regionale, mettendo a confronto fra loro i differenti metodi partendo dal lievito madre, vero fattore identitario e caratteristico di ogni maestro pasticcere.



Oltre alla Sfornata, in gara per aggiudicarsi la stella per il miglior panettone artigianale ci saranno SpazioVerdesca (Molfetta), Pasticceria Crema e Caffè (Bisceglie), Pasticceria Gattopardo (Trani) e Pasticceria Cibo degli Dei (Terlizzi).