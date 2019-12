Le Fonti Awards, la coratina Steel Tech porta a casa un premio importante

Un'altra azienda coratina - Steel Tech - è stata premiata il 5 dicembre scorso al Le Fonti Awards, il gala finale di una serie di eventi che si sono tenuti durante tutto l'anno. La serata, organizzata da "Le Fonti", tv streaming con palinsesto all news 24/24 che si occupa di diritto, economia, finanza e infotainment, si è tenuta al Palazzo Mezzanotte di Milano ed ha visto protagonista anche l'ex campione dell'Inter Estebian Cambiasso.

Steel Tech (qui la videointervista della nostra rubrica Top Business Man) si occupa della lavorazione dell'acciaio e ha conquistato il premio "Eccellenza dell'anno - innovazione e leadership" per «essere un’eccellenza nel settore della lavorazione dell’acciaio inox. Per essere una realtà solida con una storia di oltre 40 anni. Per operare sul mercato nazionale ed estero con sistemi innovativi ed in linea con i principi della ecosostenibilità, grazie al continuo aggiornamento e all'investimento sulla Ricerca & Sviluppo».

Non a caso, su quest'ultimo aspetto, l'impresa coratina sta puntando molto. «Steel Tech sarà sempre più impegnata ad incrementare il suo valore aggiunto attraverso la ricerca, lo sviluppo e la formazione - spiega Alfonso Cialdella, amministratore delegato dell'azienda - tematiche in cui crediamo molto continuando a fare rete, a creare partnership istituzionali importanti e investendo in progetti ecosostenibili. Inoltre vogliamo rafforzare la leadership di Steel Tech sempre più nel mercato europeo e d’oltreoceano e per questo stiamo attualmente lavorando a degli importanti progetti di espansione in queste aree».

«Essere premiati da Le Fonti come eccellenza dell’anno nella lavorazione dell’acciaio ci rende orgogliosi - commenta un soddisfatto Alfonso Cialdella - e ci ricompensa dell’impegno quotidiano che tutti noi di Steel Tech mettiamo nel nostro lavoro volto a soddisfare le esigenze e a risolvere le problematiche dei nostri clienti. Questo è sicuramente un primo traguardo che abbiamo raggiunto come squadra quindi con tutti i nostri dipendenti, collaboratori e clienti. Questo ci fa capire che sappiamo fare il nostro lavoro e che lo facciamo bene».