È con la presenza del vescovo D’Ascenzo che Società Cooperativa Solidarietà ha celebrato la giornata internazionale delle persone con disabilità.

Durante la mattinata di martedì 3 dicembre la cooperativa rappresentata dalla presidente Antonella Robortaccio ha accolto con gioia la visita dell’arcivescovo di Trani, del vicario generale dell’arcidiocesi don Peppino Pavone e del vicario episcopale zonale don Peppino Lobascio. Il clero ha visitato l’asilo nido comunale Belvedere e la Comunità e Centro Diurno Socio-Riabilitativo che si trova in via Fausto Coppi, entrambe affidate in gestione alla predetta cooperativa.

La visita del vescono è servita per far vivere ai bambini e ai disabili un momento di gioia, di condivisione e di preghiera in attesa dell’ormai prossimo Natale. Dalle 10 alle 11 l’arcivescovo si è trattenuto con i bambini dell’asilo nido interagendo con loro, accarezzandoli e partecipando attivamente alle attività che le educatrici hanno appositamente pensato per l’occasione.

Dopo aver visitato le varie sezioni del nido e aver conosciuto ad uno ad uno i bambini presenti, l’arcivescovo, coinvolgendo attivamente quest’ultimi, ha inaugurato il Calendario dell’Avvento; ha benedetto le statuette di Gesù Bambino che il giorno di Natale ogni bimbo posizionerà nel presepe di casa. L’atmosfera di festa e di gioia è stata allietata anche da un canto natalizio e dai dolcetti realizzati dalle manine laboriose dei più piccoli.

La visita presso l’asilo nido si è conclusa con il dono all’Arcivescovo, da parte della Robortaccio e di tutto lo staff, di una tela raffigurante l’albero della vita simboleggiato da due mani, una benedicente a richiamare la santissima trinità e l’altra semiaperta a richiamare la carezza della mamma; intorno all’albero della vita i bambini hanno impresso, con diversi colori, l’impronta della loro mano. “Desidero ringraziare l’artista Giuseppe Cartolano per aver realizzato la tela” commenta la presidente Antonella Robortaccio.

Nella struttura di via Coppi il vescovo ha incontrato i ragazzi disabili, si è trattenuto con loro per più di un’ora: “ha ascoltato le loro storie di vita, le loro emozioni, le loro difficoltà e non mancando di dispensare a ciascuno un sorriso, un abbraccio ed una parola di conforto, così contribuendo, seppur per un solo giorno, ad illuminare i loro occhi e a riscaldare i loro cuori” raccontano dalla cooperativa.

L’arcivescovo ha concluso la sua visita rassicurandoli con queste parole: “Continuerò ad esservi vicino con la mia preghiera. Anche voi continuate ad essermi vicino pregando per me e per il mio ministero” ha detto il vescovo prima di andare via.