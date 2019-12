Le "Sardine" arrivano a Bari. Tra gli organizzatori c'è una studentessa coratina

C'è una giovane coratina tra gli organizzatori del raduno delle "Sardine" che domani si daranno appuntamento in piazza Libertà, a Bari, per una manifestazione partita da Bologna e poi replicata in altre città italiane. Il suo nome è Camilla Checchia, 25 anni, studentessa di lingue all'Università di Bari.

Il movimento delle "Sardine" è nato a Bologna qualche settimana fa dall'idea di quattro amici, in particolare Mattia Santori che veste ormai i galloni di portavoce. Il 14 novembre, mentre Matteo Salvini teneva un comizio al PalaDozza, 15mila persone si sono riunite in piazza Maggiore con tante sardine di cartone, dopo un passaparola su Facebook coordinato da Santori e i suoi amici. È stata la risposta silenziosa al leader leghista e ai 6mila del PalaDozza. Di lì Modena, Firenze e ora Bari.

«Le sardine baresi sono nate dall'iniziativa di quattro ragazzi (oltre a lei ci sono anche Francesca Blasi, Chiara Vitale e Davide Bonadies, ndr)» spiega Camilla. «Si tratta di studenti e lavoratori i quali, sentendo la necessità di catturare il fermento che sta coinvolgendo tante piazze in Italia, hanno deciso di portare l'iniziativa anche a Bari. Siamo comunque in contatto con le Sardine di Bologna».

Quello di domani non sarà un semplice flash mob. «La manifestazione è in via di allestimento» continua la studentessa coratina. «Stiamo preparando i nostri interventi e stiamo capendo come permettere a tutti i presenti di vedere espresse le loro idee, scrivendole sul retro delle sardine di cartone e raccogliendole al termine della manifestazione. In più cercheremo di far emergere temi importanti come l'antifascismo, l'antirazzismo, contro ogni forma di odio e discriminazione verso tutti quei soggetti marginalizzati e discriminati».

Si è dibattuto, in questi giorni, su quanto e come le "Sardine" siano politicizzate. «Non è un movimento politico, in quanto non è organizzato con un fine di rappresentanza politica e una base di rivendicazioni, ma una mobilitazione che vuole riportare al centro temi e bisogni - chiarisce Camilla - Per ora l'intento non è dare indicazioni di voto, tuttavia è evidente che le persone che scendono in piazza non si riconoscono nella politica espressa dalla Lega e dalla destra a essa affine».

«Si tratta di una spinta di piazza - conclude - e del desiderio diffuso di tornare a incontrarsi come collettività per riconoscersi in ideali comuni. Per me le Sardine sono espressione di persone diverse tra loro che sentono il bisogno di riportare sul piano collettivo il loro isolamento, politico, economico, sociale. Sono espressione di insofferenza verso la propaganda martellante».