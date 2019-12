L'Università della terza età compie vent'anni, al via il nuovo anno accademico

Anche per l'Università della Terza Età "Edith Stein" inizia un nuovo anno accademico: quello targato 2019 – 2020 ha un “sapore” particolare, è il 20esimo. Per questo mercoledì 4 dicembre, alle ore 17.30, nella sede di via Giappone 40 arriveranno anche degli ospiti.

«Vivremo insieme la cerimonia di inaugurazione – fanno sapere dall’Ute - scoprendo i contenuti e le novità di questo nuovo anno accademico: corsi nuovi e rinnovati, escursioni e incontri, tessera dello studente e tanto altro ancora.

Questa inaugurazione in particolare, che gode del patrocinio del Comune di Corato (e per questo ringraziamo il Commissario Prefettizio Schettini per la sensibilità dimostrata) e della FederUni, è un momento speciale da festeggiare e condividere perché quel "20" per noi non è solo un numero: è ben vivere nel quotidiano, amicizia, gioia, bellezza delle relazioni, anche intergenerazionali».

Dopo i saluti del Sub-Commissario Prefettizio del Comune di Corato Margherita Lucarelli e del vicario episcopale don Peppino Lobascio, interverranno: la geriatra Angela Garruba che parlerà di "Vita sana e terza età", Marisa Parato, presidente Movimento "Vivere In" che risponderà alla domanda "Perché una Ute?" e in fine Giovanna Fralonardo, presidente Nazionale FederUni, che presenterà "Le Ute come servizio di promozione socio-culturale".

Il coro dell'Ute diretto dal Maestro Gennaro Sibilano allieterà la serata cantando l'inno dell'Università.