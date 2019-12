“Che giovi!”. Questo volevano dire gli antichi quando pronunciavano il verbo “prosit” per accompagnare un brindisi. E lo stesso dicono oggi dalle cantine Torrevento, innalzando i calici e guardando al futuro nei mercati internazionali. Da qualche tempo per la realtà coratina che è stata premiata come prima azienda sostenibile europea dalla migliore stampa del settore, è iniziata una nuova avventura, quella all’interno di Prosit appunto.

Cosa è Prosit? Cosa rappresenta? Quali risvolti avrà sul territorio e sul vino che esso produce? Avrà conseguenze dal punto di vista occupazionale? Sono alcune delle domande a cui ha risposto nella videointervista Francesco Liantonio, presidente di Torrevento nonché componente del consiglio di amministrazione in Prosit.

L’obiettivo della spa Prosit, nel giro di 3-4 anni, è la creazione di un polo di cantine italiane di fascia Premium e super Premium che costituiscano un portafoglio di vini rappresentativi di eccellenze vinicole italiane: marchi complementari e sinergici da esportare in tutto il mondo.

Torrevento è tra i promotori di Prosit, è un’azienda vinicola di fascia premium con circa 15 milioni di fatturato (di cui l’80% è quota export): è la prima società con cui parte il gruppo. Al suo fianco c’è Collalbrigo Grandi Vini, realtà con sede a Conegliano, nel cuore della Docg del Prosecco.

«Per affrontare mercati sempre più complessi, esigenti e competitivi, in continua evoluzione, occorre avere obiettivi ben precisi, strategie mirate e risorse importanti da destinare agli investimenti commerciali – ha dichiarato Liantonio - Occorre che le aziende rappresentative del vino italiano facciano “sistema”, creando sinergia e capacità di sviluppo. Dar vita ad una partnership con Prosit per noi è una importante opportunità di crescita e di consolidamento del ns brand nel mondo.

Torrevento è portavoce di valori importanti su cui si fonda l’intera filiera produttiva, dalla vigna alla cantina, una visione portata avanti con passione e con un approccio produttivo etico-sostenibile, al fine della valorizzazione del territorio e delle denominazioni che lo rappresentano. Questo percorso contribuirà allo sviluppo del brand e alla ulteriore promozione dei vini di Puglia, regione oggi in prima fila nel panorama mondiale del vino italiano e con grandi potenzialità e prospettive da esprimere».