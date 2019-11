Alimentazione, riflessività e identità: che ruolo hanno i genitori?

La responsabilità dei genitori in fatto di alimentazione, riflessività e identità. Su questo, lunedì 2 dicembre, sarà possibile soffermarsi grazie ad una serata resa possibile dall'Adisco Corato e dell’associazione Inseam.



Il formatore Hans Hermans parlerà di "Identità adulta e di genere, gli adulti tra coerenza e testimonianza autentica per i più piccoli"; la nutrizionista Lucia Palmieri farà luce sul tema "L'alimentazione, tra esercizio di ruolo e occasioni educative".

«Sarà un'occasione, un momento – scrivono gli organizzatori - per intravedere e delineare insieme le potenzialità di una formazione multidimensionale rivolta agli adulti. Proveremo ad accendere l'attenzione su alcune criticità dell'essere adulti, genitori, educatori. Sarà utile generare dubbi e interrogativi per provare insieme a dare dimora ai nostri quesiti. Un momento di espressione, una dimensione in cui non siamo soli e in cui se lo vogliamo possiamo porgere come un testimone le nostre consapevolezze ai piccoli affinché il vissuto non diventi o rimanga zavorra ma si faccia bussola».

La partecipazione all'incontro è gratuita ma è limitata, per cui si raccomanda di inviare un messaggio al numero 3494904438 per prenotarsi. L’incontro si svolgerà alle 19 nella sede dell’Associazione Medico Coratina, in larghetto San Benedetto 5.