Secco residuo, le utenze non servite dal "porta a porta" potranno conferire nei centri di raccolta

Scatta domani, 1° dicembre, il divieto di conferire il secco residuo (prodotto dalle utenze domestiche e non domestiche servite dal servizio porta a porta) nei centri comunali di raccolta rifiuti di via Mangilli e via Castel del Monte.

Nei giorni scorsi, rispondendo alla lettera aperta di un nostro lettore, l'Asipu ha fornito le proprie motivazioni alla base di questa scelta, oggi ribadite: «Sinora sono stati accettati conferimenti, come eseguiti su area pubblica. Il ricorso eccessivo al conferimento del secco residuo nei Centri Comunali di Raccolta comporta però notevoli oneri per il trattamento negli impianti. Per tali ragioni vengono adottate restrizioni ai conferimenti in osservanza alla norma. Eventuali esigenze dei singoli utenti saranno oggetto di valutazione da parte di Asipu».

Ma c'è una novità: l'azienda fa sapere che «solo le utenze ubicate in zone non servite dal porta a porta possono conferire il secco residuo nei Centri Comunali di Raccolta il giovedì dalle 7 alle 9 (orario individuato in via provvisoria). Tale possibilità viene attuata con decorrenza 1° dicembre, e prevede in ogni caso la possibilità di usufruire del servizio in attesa della registrazione successiva presso gli uffici Asipu tutti i giorni feriali (dal lunedi al venerdì) dalle 9 alle 12.

Le utenze stagionali ubicate in zone servite e non servite, invece, riceveranno specifica autorizzazione».