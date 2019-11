In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, il prossimo 3 dicembre, la città di Corato scende in campo per sensibilizzare e abbracciare il tema della diversità, attraverso le sue mille sfaccettature.



Un ricco calendario di eventi, promosso dalla Fidapa di Corato e presentato ieri sera in Comune, ne declinerà i significati in una serie di manifestazioni dal titolo “Sagome a Colori - La disabilità: una questione di sfumature”.

«Ancora oggi, in un mondo che divora tempi e umanità, la disabilità è un concetto troppo spesso visto in un'ottica privativa», afferma Teresa De Meo, presidente della Fidapa di Corato e referente del progetto. «Si parla dei diversamente abili come se si trattasse di sagome, di numeri e di dati, senza invece soffermarsi sulle abilità residue e sulle specialità di ognuno.

Dare i colori a una sagoma è come dare a ciascuno gli strumenti per colorare la propria vita, uscendo dallo stato di pura forma che, troppe volte, è la società che impone. Corato punta sulla cultura, intesa in senso democratico e partecipato, grazie alla condivisione di intenti con numerose realtà associative del territorio coratino e limitrofo».

Questo il calendario degli eventi in programma dal 5 al 14 dicembre:

5 dicembre ore 18.00 - Sala verde Comune di Corato

Convegno tematico: “Sagome a colori - il Dopo di Noi è possibile”

Saluti: Teresa De Meo, Presidente F.I.D.A.P.A. BPW ITALY Sez. Corato

Intervengono: Giuseppe Tulipani, garante regionale dei diritti delle persone con disabilità; Giuseppe Pinto, presidente regionale Comitato italiano paralimpico Puglia.

Modera: Giuseppe Di Bisceglie, giornalista

Relatori: dott. Flavio Gioia, neuropsichiatra infantile; dott.ssa Sara Paganelli, psicologa clinica e della salute; dott.ssa Alessia De Lucia, addetta alla comunicazione Centro di avviamento allo sport paralimpico di Bitonto.

Testimonial: Alessandro Falconieri, attore della compagnia teatrale “Il Giullare”;

Francesco Bonito, insegnante di musica;

Giuseppe Catarinella, atleta paralimpico ASD UIC Bari 1988.

6 dicembre ore 20.00 - Centro parrocchiale “Luisa Piccarreta” - via Leonello 9

Spettacolo teatrale: “Io, la Rinascita", a cura del centro "Jobel" di Trani e della Cooperativa promozione sociale e solidarietà.

Ingresso a pagamento: info presso Talìa Ottica, via De Gasperi 6.

12 dicembre ore 16.00 - via Duomo (nei pressi della Chiesa Matrice)

Allestimento dell'“Albero del Dono”.

12 dicembre ore 18.00 - piazza Principessa Margherita (fronte teatro comunale)

Inaugurazione della mostra fotografica: "Un altro Punto di Vista", a cura del centro "Jobel" Trani, della Cooperativa promozione sociale e solidarietà e del Corato Open Space.

12 dicembre ore 19.00 - corso cittadino

Allestimento degli stand a cura delle associazioni partner del progetto.

14 dicembre ore 10.30 - Liceo artistico “Federico II Stupor Mundi"

IV Edizione di "Diversamente abili, ma più abili nel Donare", a cura dell’Adisco - sez. di Corato.