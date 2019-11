Forza Italia "interroga" il commissario: «Quali criteri per la concessione di spazi culturali?»

Il gruppo direttivo locale di Forza Italia pone una serie di domande al commissario prefettizio, Paola Bianca Maria Schettini, su diverse tematiche di quotidiana importanza e di interesse collettivo, a cominciare dai criteri per la concessione dei contenitori culturali ad associazioni ed enti della città.

La lettera.

«Gent.ma Dott.ssa Schettini, nel ringraziarLa per l’impegno profuso e del lavoro da Lei svolto nei confronti della nostra amata città di Corato ed essendo consapevoli delle criticità con le quali deve quotidianamente confrontarsi, ci preme portare alla Sua attenzione determinati aspetti fondanti la nostra identità culturale che nei mesi a seguire troverà la sua massima forma di espressione nelle manifestazioni e tradizioni a noi care. Nello specifico ci preme sottolineare “l’Essenza” delle nostre tradizioni socio culturali, espressione della cultura locale per i coratini e non solo.

Il coratino, per consolidare il proprio senso di appartenenza a tali tradizioni, ha sempre contato sulla presenza costante ed attiva di luoghi vocati alla diffusione della cultura. Tante, infatti, sono state le associazioni, i gruppi, le organizzazioni pubbliche e private che si sono profondamente dedicate, a titolo gratuito, alla realizzazione di eventi radicati sul territorio. La Jò-a-Jò, La matìn de la chiàzz, i presepi caratteristici, gli addobbi natalizi, la bassa banda, le commedie in vernacolo e non, i mercatini di Natale e delle autoproduzioni, il Carnevale Coratino ed altri eventi di piazza come le sagre, hanno avuto vita grazie a piccoli contributi, erogati in parte dagli enti e soprattutto attraverso forme di autofinanziamento, con l’effetto di divenire il fondamento del folklore locale in questo periodo. Tipicità che hanno consentito di portare conoscenza dei molti proprio le nostre tradizioni.

A ciò si aggiungono anche le manifestazioni musicali, spesso allestite con la partecipazione di gruppi locali (Corato Music Square), capaci di attrarre sulla città di Corato pubblico proveniente dai paesi limitrofi e di creare, naturalmente, un indotto commerciale, a vantaggio di tutti. Oggi, tuttavia, tale fermento natalizio è caratterizzato da un momento di incertezza in ragione della mancata disponibilità da parte del Comune di Corato a concedere ad alcuni richiedenti gli spazi per consentire le attività.

Gradiremmo pertanto, conoscere:



- Quali sono stati i criteri adoperati nella concessione o meno di contenitori quali il Teatro Comunale, le sale conferenze, la biblioteca e tutti gli altri spazi gestiti od appaltati dal Comune agli enti e alle associazioni che ne hanno fatto richiesta

- Se è previsto uno sblocco di tale stallo ed eventualmente come si intenda procedere nel futuro, specie per gli enti o le associazioni a cui non è stato concesso.

- Potrebbe essere considerata nell’immediato, una lista che accrediti gli esclusi per il futuro prossimo in caso di sblocco?

- Perché, pur avendo il Comune sostenuto in passato costi per l’istallazione di impianti elettrici dedicati alla realizzazione di eventi all’aperto, non ne è stato concesso l’uso, costringendo gli organizzatori all’utilizzo di gruppi elettrogeni, autonomamente e singolarmente gestiti che inevitabilmente emettono in massa grosse quantità di Co2?

- In che modo saranno razionalizzate le risorse economiche per gli eventi futuri, specie per quelli consolidati che in passato hanno assorbito grosse risorse, in nome del concetto di equità?

Cogliamo, inoltre, l’occasione per sottoporLe ulteriori tematiche di quotidiana importanza e di interesse collettivo segnalateci dalla cittadinanza:

- Bagni pubblici mal funzionanti (Piazza Vittorio Emanuele);

- Soppressione del servizio di ritiro del secco residuo presso le isole ecologiche, nonché sistemazione e manutenzione dei manti stradali perimetrali ed adiacenti, che comportano danni agli automezzi di chi conferisce;

- Messa a punto strategica ed eventuale ampliamento dell’impianto di video sorveglianza od istallazione di foto trappole, specie in zone ascose, (vedasi fontana abbeveratoio zona Oasi, Via Bricoli, P.zza Indipendenza, Via Gigante dove vengono abbandonati costantemente rifiuti) affinché si possano prevenire atti vandalici e scorribande varie;

- Creazione di un tavolo permanente in tema di sicurezza costituito da istituzioni e forze dell’ordine;

- Mancanza di manutenzione ordinaria del verde pubblico e del manto stradale;

- Stato di abbandono del cimitero. Consapevoli delle difficoltà da Lei incontrate in questa fase storica della nostra città, confidiamo nel fatto che possa prendere atto delle nostre indicazioni, al fine di tramandare e rinnovare la nostra identità fatta di cultura e tradizioni locale».